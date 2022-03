Abinader expresa que Leonel y Danilo temen a reforma constitucional

Javier Flores

javier.flores@listindiario.com

Boca Chica, RD

Luego de que el pasado miércoles la oposición se retiró de las discusiones de una reforma constitu­cional manifestando su re­chazo, el presidente Luis Abinader expresó la dispo­sición de sentarse a dialo­gar con los líderes de esos partidos y recalcó que no busca un beneficio “polí­tico”, sino “fortalecer” la institucionalidad del país.

“Por primera vez en la historia de la República Dominicana no se trata de tocar para extender o modificar nada de lo que tiene que ver con la pre­sidencia de la República y de la candidatura presi­dencial, sino que se trata de fortalecer la institucio­nalidad de la República Dominicana y cómo se for­talece teniendo un Minis­terio Público independien­te”, exclamó Abinader.

El mandatario habló tras inaugurar el muelle pesquero de Boca Chica, donde expresó además su voluntad de reunirse con los opositores y hacer los compromisos para “garan­tizarles que no se modifi­cará para una ventaja po­lítica.

“Yo sé que ellos tienen temores porque ambos de los que están hablando han modificado la Cons­titución y la han modifica­do precisamente para cam­biarse los términos de su elección, ese no es mi caso, ellos los dos (en referencia a los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Me­dina) lo hicieron pero ese no es mi caso, yo actúo di­ferente, yo lo único que pi­do es que los avances que hemos tenido, no retroce­dan”, agregó Abinader.

La pieza propone la mo­dificación de las atribucio­nes del Procurador General de la República, comenzan­do por cambiarle el nombre a “Fiscal General”, además de delimitar que los aspi­rantes a componer la Jun­ta Central Electoral (JCE) y las altas cortes no aparez­can en el padrón de ningún partido político en los cinco años previos a su elección y unificar las elecciones pre­sidenciales y congresuales con las municipales, para que las mismas sean cele­bradas el tercer domingo de mayo del año electoral.

Llamado a aportar

Entre las razones citadas por la oposición para re­chazar la modificación a la Carta Magna está que no es el momento, ya que la población se encuentra atravesando por una crisis económica. Sobre este ar­gumento, Abinader hizo un llamado a también aportar y no solo a criticar.

“Siempre es bueno tam­bién que hagan propuestas; esos problemas que ellos se­ñalan es importante tam­bién que la acompañen de soluciones, no solamente de críticas, porque eso tam­bién aporta a la democracia y a la solución de esos pro­blemas”, añadió.

Reunión con la oposición

Abinader también reiteró su disposición de reunirse con la oposición política y de hacer los compromisos en términos de que no se va a modificar ninguna otra par­te de la Constitución.

El mandatario expresó que respeta las opiniones de la oposición, y dijo que es normal que haya disensos, porque además con sus pro­puestas enriquecen la de­mocracia.

El pasado miércoles, jus­to antes de que iniciara de manera formal la discusión sobre la posible modifica­ción a la Constitución, los representantes de los parti­dos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominica­na (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) se reti­raron de los debates en el Consejo Económica y So­cial (CES), justificando de manera separada que es un “momento inoportuno”, y que se deberían de enfocar en desarrollar las leyes que faltan por promulgar y rea­lizar de la Constitución del 2010.

La propuesta de reforma a la Carta Magna fue reali­zada en la mesa temática sobre Transparencia e Ins­titucionalidad, por el Po­der Ejecutivo y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), bajo el marco del diálogo de las reformas co­ordinado por el CES.

Para oponerse a la refor­ma, el primer turno lo to­mó Henry Merán, represen­tante de Fuerza del Pueblo, que la consideró “innecesa­ria e inoportuna”.

En ese mismo orden ha­bló el miembro del comité político del PLD, José Dan­tes Díaz, Mientras el re­presentante del PRD, Juan Manuel Guerra, último en tomar la palabra, también fue enfático en señalar que esa no debe ser la prioridad.

SEPA MÁS

CES lamenta

El presidente del CES, Rafael Toribio, lamen­tó el retiro de la oposi­ción del diálogo, debido a que la temática ofrece que se llegue a un con­senso y a un disenso, pe­ro que esa es su función en la democracia.

El consenso

La coordinadora de Par­ticipación Ciudadana, Leidy Blanco, dijo que si bien continuará en el diálogo, con el retiro de esos tres partidos no se podrá llegar a un con­senso, y propuso que Abinader tomara esa ini­ciativa con Fernández y Medina.

Próxima reunión

La próxima reunión del CES será el16 de este mes, discutiría modificar el Consejo Nacional de la Magistratura, desde donde se solicitó la ex­clusión de la figura del Procurador.