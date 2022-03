Proponen "donación remunerada" de sangre

Doris Pantaleón

Aunque la Ley General de Salud prohíbe remu­nerar económicamente al donante de sangre, el pa­go por ese servicio es una práctica común en el país, a la que se ven obligados recurrir los bancos de san­gre y los familiares de pa­cientes que requieren san­gre o hemocomponentes para atender una emer­gencia médica.

Así lo aseguró el ingenie­ro Freddy Báez, quien di­rige una red de cinco ban­cos de sangre privados del país. Entiende que hasta que República Dominica­na no modifique la legisla­ción vigente y establezca de manera legal la dona­ción de sangre remunera­da, y se agilicen los meca­nismos de habilitación, no se podrá poner fin al défi­cit de sangre que le afecta, estimado en 250 mil uni­dades al año.

Dijo que la donación vo­luntaria de sangre debe colocarse entre comillas, porque en la práctica pa­ra poder tener sangre dis­ponible, los donantes re­ciben entre 1,200 y 1,500 pesos de parte de labo­ratorios y los familiares, aunque no lo hacen den­tro de los establecimien­tos, también les pagan a personas para que hagan la donación.

Báez, quien instaló ser­vicios de banco de san­gre como promesa a su hi­ja luego de que ella viera morir su madre por faltarle 300 pesos para pagar una unidad en un laboratorio, hizo sus señalamientos a Listín Diario a raíz de pu­blicaciones sobre la deman­da de sangre y los aprestos del Hemocentro Nacional de buscar mecanismos que motiven la donación volun­taria.

En su opinión, la única manera de que las fami­lias dejen de vivir un cal­vario cuando un paciente requiera de transfusión, es que en el país se establez­ca legalmente la donación remunerada de sangre, tal como ocurre en otras na­ciones.

“El mayor problema del país no es de donantes, sino de la Ley General de Salud y del Reglamento de Habi­litación que no te permiten pagarle a donantes, y eso es mentira, todos los ban­cos de sangre les pagamos a los donantes, y si no se ha­ce, no hay manera de tener disponibilidad de sangre”, señaló.

Dijo que lo propio hace el familiar del paciente que necesita la sangre. Seña­ló que para garantizar la demanda al año el país re­quiere de unos 300 mil do­nantes.

Entiende que si el país quiere tener sangre sufi­ciente y que no haya déficit debe necesariamente mo­dificar el artículo de la ley que lo prohíbe, para garan­tizar la demanda de la po­blación.

Explicó que la donación de sangre de familia a fa­milia es muy poca, porque eso implica una prepara­ción, por lo que esos casos son los mínimos que se re­ciben en los bancos de san­gre, además que al tratar­se de sangre de reposición, si ese donante tiene algu­na condición que la sangre no pueda ser usada, como quiera se debe pagar el cos­to de la unidad.

Dijo que una unidad de sangre a nivel privado ron­da los 6,000 pesos y en caso de emergencia hay perso­nas que han ofrecido has­ta 25,000 para obtenerla, lo cual en sus bancos no se permite, y que incluso ellos la entregan gratis a deter­minadas entidades que la­boran con pacientes vulne­rables.

Báez también abogó por­que se modifique el regla­mento de habilitación de bancos de sangre, ya que actualmente para obtener una licencia se debe espe­rar cinco o seis meses, y cuando se vence el plazo hay que volver a depositar toda la documentación de la primera vez.

Dijo que anteriormente se otorgaba una licencia de habilitación por cinco años y costaba 15,000 pesos, pe­ro en la actualidad el cos­to es de 40,000 pesos y el tiempo lo quieren reducir a un año.

El martes Listín Diario des­tacó que el Hemocentro Na­cional tiene en marcha un Plan Maestro para incenti­var la donación voluntaria de sangre en el país y redu­cir el déficit imperante, que inició ya con charlas educativas y visitas a empresas, instituciones y centros edu­cativos para la captación de sangre y hemoderivados.

El plan incluye, además, una propuesta de firmar acuerdos con diferentes organismos, la cual está en proceso de elaboración, para garantizar incentivos a los que porten un carnet que les identifique como donantes voluntarios de sangre. Con ese documento podrían usar gratis el teleférico y el metro, así como obtener descuentos importantes al matricularse en la universidad y al acceder a productos tecnológicos.

