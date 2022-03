Las tarjetas “Supérate” vencidas o bloqueadas

Lilian Tejeda

lilian.tejeda@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Beneficiarios de diversos programas sociales del Gobierno, como Supérate y Bono Gas, denunciaron ayer que están teniendo inconvenientes para recibir el beneficio correspondiente por problemas con las tarjetas.

Ayer se observaron largas filas y tumultos de personas en un centro comercial, donde las personas acudieron a las oficinas gubernamentales en busca de respuestas.

Algunos beneficiarios indicaron que su tarjeta está vencida y otros que está bloqueada.

Quejas

“Tengo meses que no me sale la compra, ni me salió el gas y vine a ver qué es lo que pasa porque yo lo necesito”, se quejó Aurelia Romano.

Ángela, otra de las beneficiarias de los programas sociales, dijo que hace varios días que está “dando patas” y no ha obtenido respuesta. Otros dijeron que les sale el Bono gas pero la compra no o que un mes le sale el beneficio y otro no.

“Esta es una situación demasiado difícil. Uno levantándose a las cinco de la mañana para poder ver si alcanza un ticket. Yo vine a arreglar la tarjeta del Gobierno, está bloqueada. Hay muchísimas bloqueadas”, manifestó Rosanna.

Supérate

A través del programa Supérate el Gobierno ofrece, a través de una tarjeta, un beneficio de RD$1,650 a cerca de dos millones de familias pobres, cuando se incluyan los 500,000 nuevos beneficiarios que anunció el presidente de la República, Luis Abinader, en su discurso de rendición de cuentas a la naciónn el pasado 27 de febrero.

Bono gas

Mientras el Bono Gas consiste en un subsidio para para la compra del Gas Licuado de Petróleo (GLP), cuyo monto pasará de RD$228 a RD$470, según informó el mandatario ese día en su alocución.