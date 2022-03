Cónsul honorífica de Ucrania en el país llora al pedir ayuda a Abinader para socorrer ucranianos varados en RD

Redacción digital

Santo Domingo, RD.

Al hablar de 1,200 ucranianos que se encontraban haciendo turismo en el país y luego de terminar su estadía están “desalojados”, la cónsul honorífica de Ucrania en la República Dominican, Ilona Oleksandrivna, no pudo contener las lágrimas ante la situación por la que atraviesan sus compatriotas.

Aseguró que necesitan sábanas, colchones, agua, medicina y cualquier ayuda que pueda favorecer a todos los ucranianos en el país, "los que se encuentran en las calles sin tener dónde dormir".

Hizo un llamado al presidente Luis Luis Abiander a "por favor" darle una cita y reunirse con ella.

"Luis Abinader, por favor escuche, como yo soy la cara de Ucrania, yo necesito solamente una cita con ustedes hoy, como sea posible este día, usted solo diga dónde está ahora mismo, yo voy a visitarlo por su casa, por favor este día hable conmigo, yo me siento sola, no es posible, no tengo más fuerza, por favor deme una cita”, dijo.

Expresó que hay que buscarle una salida a la situación que están viviendo los ciudadanos ucranianos en el país, cuya cifra asciende a más de 3,000.

Explicaron que la fundación Tony Fernández, el exjugador dominicano de las Grandes Ligas le ha brindado ayuda a 80 ucranianos pero no tiene capacidad para albergar a todas las personas.

De acuerdo a una nota de la agencia EFE, Los turistas serán alojados temporalmente en el complejo deportivo que administraba la fundación en la provincia de El Seibo.

"Esperamos acoger un primer grupo de unas 100 personas, incluyendo niños, que forman parte de los turistas de Ucrania que han concluido su estadía en los hoteles de Punta y Bávaro (este) y no tienen dinero ni pueden utilizar sus tarjetas de crédito como consecuencia del conflicto bélico", afirmó el directivo.

Aseguró que la presidenta de la fundación, Clara viuda de Fernández, está realizando gestiones ante las autoridades del Gobierno y el sector privado para recibir donaciones de alimentos, principalmente, para suministrarlos a los turistas, impedidos de abandonar el país.

“También se necesita el acondicionamiento del complejo deportivo, ya que después de la muerte de Tony Fernández el lugar no ha vuelto a ser utilizado como antes, cuando servía como academia para los jóvenes jugadores que querían llegar a las Grandes Ligas”, agregó Féliz.