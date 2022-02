PLD tildó administración de Abinader como un “gobierno de ricos”

Santo Domingo, RD

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó que el Gobierno de Luis Abinader se ha “olvidado” de la clase media y de “los más necesitados” durante este periodo de inflación provocada por la pandemia, la cual espera sea agravada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

“Esa es la realidad. Los han dejado solos. Y los han dejado solos porque ellos, este gobierno de ricos, no creen en lo público y no lo valoran. Un plan que quieren disfrazar de eficiencia, pero que no es otra cosa que privatizar lo público, hacer fideicomisos hasta para manejar la policía o alianzas público privadas hasta para manejar los precios. En resumen, abandonar a los más pobres a su suerte y beneficiar a unos pocos amigos”, manifestó Juan Ariel Jiménez, vicepresidente de la entidad política y exministro de Economía, quien fue el encargado de leer la declaración peledeísta en respuesta al discurso.

El expartido oficialista respondió a la rendición de cuentas del Presidente de la República asegurando que no dio respuesta a los grandes problemas de la gente, ni le habló a las grandes mayorías, que han visto cómo sus condiciones de vida se deterioraron en los últimos 18 meses.

“¿Cómo va a enfrentar el descontrol de los precios, la inseguridad, la falta de empleos, ni los bajos salarios?, son algunos de los interrogantes que quedaron sin respuesta en el discurso de hoy (ayer)”, aseguró el vicepresidente del PLD.

En su alocución, señaló que el país fue el cuarto con mayor inflación en América Latina en 2021, mientras que en la actualidad 7 de cada 10 países en el mundo tienen menor inflación, lo cual muestra que el gobierno de Luis Abinader ha perdido la batalla en el control de precios.

De igual forma, en la respuesta al discurso apuntaron que el gobierno dejó sola a la clase media y a los más necesitados y que, mientras los precios aumentaban, les quitó los programas de ayuda social FASE, Quédate en Casa, Pa Ti, eliminaron las pruebas PCR gratuitas, desmontaron el subsidio eléctrico y amenazan con eliminar el subsidio al combustible.

En cuanto a las promesas, el PLD resaltó que no es posible hablar de un 90% de cumplimiento sabiendo que de las 464 obras prometidas el año pasado, 7 de cada 10 aún no se han iniciado. Tampoco se presentaron las propuestas de ley que se prometieron el año pasado, ni las reformas estructurales, ni se han hecho realidad promesas de campaña como el salario de 500 dólares a la policía, o la nueva fórmula de cálculo de los combustibles que bajaría su precio.