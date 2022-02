Antonio Marte espera que presidente hable sobre Ley de Hidrocarburos

Javier Flores, Helenny Amparo y Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD

El senador Antonio Marte, a su llegada al Congreso Nacional, aplaudió el reciente inicio de la construcción de un muro fronterizo en las provincias que limitan con Haití y dijo que espera que el presidente se refiera sobre los combustibles.

Aunque resalta que es un problema mundial, el representante por Santiago Rodríguez en el Senado aseguró estar a la expectativa de que el primer mandatario se refiera a la Ley 112-00 de Hidrocarburos, la cual tiene “demasiada cosas que cambiar, sin tocarle a los beneficios del Estado”.

La propuesta de reforma de esta ley fue depositada el año pasado por este legislador y entre los cambios que propone señala que el gas esté subsidiado en un 25% a las amas de casa.

Muro fronterizo

“Ya nosotros no podíamos aguantar más (…) porque es que no somos los mismos, no tenemos las mismas costumbres”, manifestó el senador sobre la situación fronteriza, señalando entre las problemáticas el tráfico de drogas, de armas y de personas.

El representante por Santiago Rodríguez ante la Cámara Alta resaltó que el reciente inicio de la construcción de una verja perimetral entre ambas naciones ha sido “una de las mejores inversiones” que se han podido hacer en el país.

Asimismo, aseguró que esta inversión ahorraría costos al país cada extranjero que cruza hasta este lado de la isla está pagando RD $15,000 para poder ingresar al país.

“Al gobierno le va a salir más barato el muro que mantener eso, porque no va a haber solución”, agregó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por el senador Antonio Marte este domingo, en el 178 aniversario de la Independencia Nacional, al llegar al Congreso Nacional donde el presidente de la República, Luis Abinader, ofrecerá su rendición de cuentas ante las cámaras legislativas, luego del inicio de la Primera Legislatura Ordinaria correspondiente al año legislativo 2022 del período constitucional 2020-2024.