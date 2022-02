Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso no dan abasto en los tribunales con 5 casos de corrupción

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

Los directores de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no dan abasto con la gran cantidad de audiencias que se celebran en los tribunales de cinco casos de presuntos actos de corrupción.

Es tan así que en un solo día tribunales apoderados han conocido hasta dos audiencias de revisión obligatoria de la medida de coerción o de revisión a solicitud de partes, en los casos de entramados de corrupción.

Ante esa situación, Wilson Camacho, Yeni Berenice Reynoso y la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Pepca se han tenido que dividir para participar en los casos de Antipulpo, Medusa, Coral, Coral 5G, Operación 12 y otros procesos.

Solo este lunes se conoció la revisión obligatoria de la medida de coerción a cuatro de los implicados en el caso Antipulpo, contra quienes el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deivi Peguero, le ratificó la prisión. La revisión obligatoria fue fijada nuevamente para el 16 de mayo.

Ayer también el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el 4 de marzo el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción a los implicados en el caso Coral, cuyo principal acusado es el general Adán Cáceres.

Mientras que, para hoy martes, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene pautado el conocimiento de otra revisión obligatoria de la medida de coerción a varios implicados en el caso Medusa, al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y Javier Alejando Forteza. La audiencia había sido aplazada el pasado viernes.

No obstante, la semana pasada el Tribunal Superior Administrativo (TSA) falló un recurso de amparo interpuesto por el ex procurador, declarando su incompetencia, con el cual se busca que el Ministerio Público pida disculpa al ex funcionario y que se borre toda información que tenga que ver con el caso Medusa.

En tanto que el pasado 17 de febrero el Cuarto Juzgado de la Instrucción de esta jurisdicción aplazó para el 18 de febrero, luego de que el tribunal intima al MP presentar acusación, tras vencerse el plazo.

Para el 9 de marzo también el Cuarto Juzgado de la Instrucción fijó el conocimiento de la revisión obligatoria del ex procurador y de Forteza.

Mientras que para el 10 de marzo se fijó el conocimiento de varias solicitudes presentadas por la defensa del ex funcionario del Gobierno de Danilo Medina, recluido en la cárcel de Najayo.

Se recuerda que Berenice Reynoso, ha advertido de que este año de 2022 será “muy intenso y desafiante” en la lucha contra la corrupción administrativa.

En 2021 dejó como resultado el sometimiento a la justicia de 35 imputados y la incautación de bienes millonarios.