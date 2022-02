“El italiano” no ha vuelto a tener Covid

Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

LISTÍN DIA­RIO volvió a tener contac­to con Clau­dio Pasqua­lini, el italiano a quien se le detectó el primer caso de Covid-19 en República Dominicana, el primero de marzo de 2020, aun­que fue un día como hoy, 22 de febrero de ese mis­mo año, que llegó al país. Según cuenta, el haber dado positivo por tanto tiempo a este virus es un mal recuerdo que desea olvidar.

Afortunadamente, nin­guna de las variantes del coronavirus lo ha con­tagiado ni a él ni a su fa­milia. Eso lo agradece, porque reitera, quiere deshacerse de ese capítu­lo. No es para menos, du­ró 54 días interno en un país que no es el suyo, y por si fuera poco, fue el foco de atención de los dominicanos y de la co­munidad internacional.

Hoy hace dos años que él entró al país inocente de cargar a cuestas con un virus que en ese momen­to ni la ciencia sabía cómo tratarlo. No ha vuelto ja­más aquí, aunque ello no quiere decir que no vuel­va a República Domini­cana, “simplemente, des­pués de esto, no he vuelto al Caribe”, comenta Pas­qualini, en exclusiva para LISTÍN DIARIO.

Otro dato que al igual que el año pasado cuando cedió una entrevista con este medio, hoy también lo confirma es: “No tengo secuelas de Covid, me he sanado por completo, pese a durar tanto tiempo dan­do positivo al virus”. Eso lo alegra y lo deja saber.

Su llegada al país en 2020

“El Italiano”, como es co­nocido en el país, llegó a un resorts de Bayahibe un día como hoy, 22 de fe­brero, hace dos años. Po­cos días después comenzó a sentirse enfermo, pero nunca imaginó que se tra­taba del virus.

Con los días, comenzó a tener fiebre y dolor de gar­ganta, por lo que de acuerdo con el protocolo que ya se implementaba, eran sínto­mas suficientes para evaluar su caso. Las autoridades sa­nitarias le dieron seguimien­to y fue necesario su trasla­do al Hospital Militar de la Fuerza Aérea Dominicana Dr. Ramón de Lara. Allí fue recibido por un equipo en­cabezado por el entonces director del centro, el coro­nel doctor Ramón Artiles, y es ahí donde ya para el pri­mero de marzo tienen un diagnóstico: “el primer ca­so de Covid-19 en el país”. El anuncio se hizo público y la víctima fue un turis­ta italiano de 62 años, hoy tiene 64.

Experiencia vivida

No fue agradable conver­tirse en el centro de aten­ción de esta manera. Aun­que tenía fe en que saldría bien de todo lo que le su­cedía, admite que el miedo se apoderaba de él sobre todo, porque los resulta­dos de positividad no ce­

dían. “Me preocupaba por mi salud, por estar lejos de mi familia, por lo peligro­so del virus, por estar tan­to tiempo ingresado en el hospital y saber que aun se tenía poco conocimiento sobre cómo tratar el virus”. Duró 54 días interno en el hospital, donde a dos años de haber estado allí, no ol­vida el buen trato recibido.

SEPA

Mantiene su mensaje

Así como lo expresó el pasado año a este mismo medio, Claudio Pasqualini mantiene su mensaje de que el virus es una realidad, aunque ya con menos peligro por la vacuna y porque hay trata­mientos efectivos para bajar la carga viral. Le agrada saber que a su esposa y a su hijo de 29 años no les ha dado el virus.