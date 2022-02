Abogado dice si Alexis Medina hubiera querido escapar de la justicia lo habría hecho

Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD

El equipo de defensa del principal acusado en el caso Antipulpo, Alexis Medina, aseguró este lunes que si el deseo de su cliente hubiese sido escapar de la justicia, lo habría hecho.

Asimismo, el abogado explicó que Medina se encontraba fuera del país cuando se enteró que las autoridades dominicanas lo estaban investigando y este optó por volver voluntariamente.

“Alexis Medina, al momento en que se entera que estaba siendo oficialmente investigado, estaba fuera del país, eso es de público conocimiento… estaba fuera del país, se enteró que estaba siendo investigado e hizo frente”, dijo el jurista Carlos Salcedo.

Igualmente cuestionó por qué la garantía económica no era suficiente en el caso de su cliente, asegurando que este no es riesgo de fuga porque todos sus bienes fueron retenidos.

“Dime por qué la garantía económica no funciona en el caso de Alexis… (ustedes dirán): ‘No es porque tiene tantos recursos’, pero, ¿cuáles recursos? Un peso no tiene disponible, todo lo tiene retenido, no hay forma de que tenga acceso”, manifestó.

Estas declaraciones se produjeron durante la revisión de medida de coerción a Alexis, y a otros tres implicados en el caso Antipulpo, que está a cargo del juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deyvi Timoteo Peguero.

Acusaciones

El Ministerio Público acusa en su expediente a Alexis de utilizar el poder de su hermano, el expresidente Danilo Medina, para beneficiarse de sumas millonarias a costas del erario.

Según los fiscales, el acusado utilizó a “título personal” la posición de su hermano para favorecerse de las operaciones que realizaba a través de sus empresas con varias instituciones estatales.

También lo señalan como el líder de un supuesto entramado de corrupción que desfalcó al Estado dominicano de millones de pesos, las gestiones de Danilo.

Acusados

Además de Alexis, los fiscales señalan como miembros de este presunto grupo al exdirector del extinto Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Wacal Bernabé Méndez y José Dolores Santana, quienes guardan prisión preventiva en la cárcel de Najayo.

También Julián Esteban Suriel, Domingo Santiago Muñoz, Aquiles Christopher, Rafael Antonio Germosén, Wilfredo Hidalgo, Francisco Pagán y Carmen Magalys Medina Sánchez.

Similarmente María Isabel de los Milagros Torres, José Miguel Genao Torres, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino Méndez, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Rigoberto Alcántara Batista, Víctor Matías Encarnación Montero, Carlos Martín Montes de Oca, Rafael Leónidas de Oleo, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny y Lewyn Ariel Castillo Robles.

El Ministerio Público también presentó cargos contra las personas jurídicas General SupplyCorporation S.R.L., DomedicalSupply S.R.L.