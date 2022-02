Ministro de Salud considera verja perimetral en la frontera ayudaría a reducir el índice de mortalidad materna

Redacción digital

Santo Domingo, RD

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, manifestó esta mañana que con la construcción de la verja perimetral inteligente en la frontera con Haití, el índice de muertes por maternidad en el país se vería reducida significativamente.

“Con respecto a la verja de la frontera, nosotros estamos muy contentos en Salud porque la mortalidad materna va a caer en un 30 o 40 % de una vez, ese es el porcentaje que corresponde a extranjeras haitianas”, señaló el funcionario al ser entrevistado en el programa televisivo El Despertador, Color Visión (canal 9).

“No es teoría, estoy hablando de patología forense, ¿cómo va a ser que una paciente que murió no tiene ningún chequeo en el país?”, cuestionó el ministro al tiempo que explicó que de la mortalidad materna total un 38 % corresponde a jóvenes entre 15 y 24 años.

Sobre esto último, Rivera sostuvo que “la presión que tenemos en la mortalidad es con esos casos porque el cuerpo de esas jovencitas no está preparado para un parto o porque no tienen la suficiente conciencia, apoyo o recursos para hacerse los chequeos”.

En ese sentido, el ministro comentó que “la verja perimetral fronteriza será muy importante para el sistema de salud dominicano”, ya que ejercería un fuerte control para evitar el paso de parturientas haitianas ilegales a territorio dominicano.

Asimismo, precisó que no solo ayudaría a reducir el índice de mortalidad materna, sino también ayudaría a mitigar el ingreso de otras enfermedades como la hepatitis, el dengue, la malaria e incluso el VIH sida.

“Esta verja va a desahogar nuestro sistema sanitario, como ya ha dicho el presidente Abinader en otras ocasiones, el Estado no puede mantener al vecino país, podemos ofrecerle entrenamiento médico, porque entendemos que tienen que mejorar en materia de salud, pero no podemos hacernos cargo”, advirtió.

Restricciones por Covid

Rivera también se refirió al mensaje que el mandatario Luis Abinader envió a la nación donde daba por suspendidas las medidas restrictivas por covid, y sobre la resolución que la dependencia que dirige emitió al día siguiente.

Rivera comentó que la resolición se trató de una recomendación, más no una ordenanza. “Nosotros lo que dijimos es que los pacientes de alto riesgo deberían seguir usando la mascarilla, pero esto es una recomendación, no una obligación, es lo mismo para el uso de las mascarillas en el transporte público y en los centros de salud, ese es el rigor científico, pero no es obligatoria”, aseguró.

Rivera aclaró que no existe ninguna discrepancia entre lo dicho por el presidente y Salud Pública, ya que según él, este ministerio estaba al tanto de lo que el mandatario diría en su alocución.

Vacunación de niños y adultos

Por otro lado, el funcionario señaló que tras haberse autorizado la vacunación contra el covid-19 en niños entre 5 y 11 años en los centros educativos, el índice de contagio se redujo de un 11 a un 1.8%.

En ese mismo orden, destacó que el proceso de inoculación en los infantes nunca fue obligatorio. “A los pequeños no se les exigió vacunarse, ni se les pidió tarjeta de vacunación, siempre se condujo el proceso apelando a la voluntariedad y al consentimiento de los padres”.

En el caso de los adultos, Rivera comentó que para incentivar a la vacunación, representantes del Ministerio realizarán visitas domiciliarias para convencer a los ciudadanos que aún no completan su esquema de dosis de completarlo.

