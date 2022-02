Quico Tabar a banqueros: “No me van a arrastrar ustedes al método que nunca ha servido”

Redacción digital

Santo Domingo, RD.

El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo “Quico” José Tabar Manzur, dijo que no permitirá que los dueños de bancas de lotería sigan usando métodos tradicionales para operar estos establecimientos.

En un pequeño video que circula en las redes sociales, se observa a Tabar Manzur sostener una reunión con dueños de banca y hacer esta declaración, en momentos donde se entiende planean el método para regularizar los juegos de azar.

“No me van a arrastrar ustedes al método que no ha servido toda la vida, porque si el método hubiera servido, cuando ustedes dirigían esa vaina, lo hubieran arreglado y no lo arreglaron”, expresó Tabar Manzur en el video.

El también director provisional de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda exclamó que planea buscar una solución a la regulación de las bancas, pero si los banqueros pretenden seguir con el método pasado “de salir con una reglita para seguir macuteando y cogiendo cuarto por abajo”, prefiere no participar del proceso.

A mediados de febrero el Gobierno informó que las bancas de lotería que comercializan sorteos y billetes y quinielas de la Lotería Nacional tendrían 120 días para regularizar sus permisos.

Y, ante este nuevo decreto, las autoridades escogieron a Tabar Manzur como el encargado de implementar el plan de regularización de las bancas de loterías.

El decreto 63-22, del 9 de febrero de 2022, busca que los propietarios de establecimientos afiliados a la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), las concesionarias de loterías electrónicas y las bancas de lotería independientes y sin afiliación que quieran formar parte del plan de regularización puedan presentar en el periodo indicado de 120 días una lista con las bancas de su propiedad.

Antes de ser enviado al Ministerio de Hacienda, estas bancas deberán clarificar en el listado el nombre del establecimiento, razón social, número de cédula o Registro Nacional de Contribuyente, dirección de cada banca, punto de venta o agencia y número de teléfono.

Establece además que las declaraciones falsas que se hagan de las bancas o que no contengan la totalidad de los establecimientos indicados de la persona física o jurídica que realiza la declaración se considerarán una falta grave que afectará por igual al conjunto de establecimientos que pertenecen a dicho concesionario, consorcio o asociado y que carezcan de la licencia o permiso de operación.

Una vez cumplido el plazo de los 120 días, quedará prohibida por dos años la emisión de nuevos permisos o licencias para nuevas bancas de loterías y concesión de loterías electrónicas por parte de este Ministerio de Hacienda.