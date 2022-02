Camacho advierte expediente del Caso Medusa es muy duro

Wanda Méndez

wanda.mendez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

“Cuando se presente la acusación de la operación Medusa se podrá ver por qué el que tiene sus lágrimas hondas tiene que empezar a llorar temprano”, fue la respuesta de Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) a la defensa legal del exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal acusado en la operación Medusa.

Camacho respondió a una pregunta en torno a declaraciones de los abogados del exprocurador de que el ministerio público deja vencer los plazos para presentar acusación con el propósito de alargar los procesos judiciales.

Habló en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, adonde acudió a la audiencia de revisión obligatoria de las medidas de coerción a cinco implicados en la operación Medusa, por presuntos actos de corrupción en la Procuraduría e irregularidades en el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, ejecutado durante la pasada gestión presidida por Jean Alain Rodríguez.

Aplazamiento

La audiencia fue aplazada para el martes, 22 de febrero, a las 11 de la mañana, por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez de la Cruz.

Las medidas de coerción fueron impuestas el 13 de julio del 2021 por la jueza Kenya Romero, a unos prisión preventiva por 18 meses y a otros arresto domiciliario, garantía económica y presentación periódica.

Corresponderá la revisión de la medida de coerción a Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo y financiero de la Procuraduría General de la República (PGR); Alfredo Solano Augusto, ex subdirector financiero; Altagracia Guillén Calzado, ex subdirectora administrativa; Rafael Mercedes, ex encargado de Contabilidad; Jenny Marte Peña, ingeniera encargada de construcción del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, y Miguel José Moya, ex asesor de la PGR. En esa fecha no se conocerá la revisión al ex procurador Jean Alain ni a Javier Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información, ya que han sido separados por recursos que estos han presentado.

Camacho dijo que la audiencia de la revisión obligatoria de las medidas de coerción a los implicados del caso Medusa se aplazó una vez más, debido a que la defensa rehúye a su conocimiento.

“Una vez más se ha aplazado el conocimiento de la revisión obligatoria de Operación Medusa; y una vez más se aplaza a solicitud de la defensa, que rehúye el conocimiento de esta audiencia”, consideró.

Sostuvo que el ministerio público estaba listo para conocer la audiencia. Indicó que los abogados de las defensas hicieron referencia a un recurso que una de las partes tiene en la corte, y que le dijeron al tribunal que va a desistir.

“Pero nosotros no tenemos ninguna constancia de eso, y por eso nos opusimos en el tribunal, con el interés de que se conociera la audiencia, pero el tribunal decidió aplazarla para el próximo martes”, señaló.

Sepa más

Estaban listos

El fiscal Camacho sostuvo que el Ministerio Publico estaba listo para conocer la audiencia. Indicó que los abogados de las defensas hicieron referencia a un recurso que una de las partes tiene en la corte, y que le dijeron al tribunal que va a desistir.

No hay constancia

“Pero nosotros no tenemos ninguna constancia de eso, y por eso nos opusimos en el tribunal, con el interés de que se conociera la audiencia, pero el tribunal decidió aplazarla para el próximo martes”, señaló.