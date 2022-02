Estiman decisiones son precipitadas

Santo Domingo, RD

El investigador Robert Pauli­no consideró que el levan­tamiento de todas las restricciones des­de el punto de vista epide­miológico es prematuro. “Si bien hemos estabiliza­do nuestros indicadores, aún no estamos en la fase de seguridad epidémica, (-2% de positividad)”.

Dijo que a pesar de que el presidente apela a la conciencia ciudadana para esta nueva fase de la pan­demia, esto podría afectar al programa nacional de vacunación, en especial en el programa de vacunación de niños que apenas empie­za, y recordó que apenas el 56% de la población tiene completo el esquema de dos dosis, “y hoy sabemos que tres dosis son necesarias pa­ra enfrentar a variantes co­mo la ómicron”.

Sociedad de pediatría

Para la presidenta de la So­ciedad Dominicana de Pe­diatría, la medida es pre­cipitada y sorprendente, y puede poner en riesgo to­do lo que el país ha logrado hasta el momento en el ma­nejo de la pandemia, por­que el virus aún se mantie­ne circulando en el país y el mundo. “Si la gente tenía sus dudas con las vacunas, ahora es que menos se va a vacunar, porque se pregun­tarán para qué. Entiendo que es una medida desacer­tada porque está poniendo por encima de la salud a la economía”, añadió.

Infectologos: más prudencia

La presidenta de la Socie­dad Dominicana de Infecto­logía dijo estar en desacuer­do con que se eliminara la disposición del uso de mas­carilla en lugares cerrados y de aglomeraciones, por­que, aunque los indicado­res están bajando, pero no había que apresurarse has­ta observar los indicadores y comportamiento mundial de la pandemia.

Dijo que no se puede des­cartar que en algunas sema­nas pueda surgir una nueva variante que cambie la esta­bilidad que hay en la actuali­dad. “Se debió ser más pru­dente y esperar, porque no se estaban haciendo gran­des medidas, pero la mas­carilla es importante para los lugares cerrados, porque muchas personas por cons­ciencia no la usarán”.

Rojas Gómez recomien­da a la población que de ma­nera consciente haga uso de mascarilla en las aglomera­ciones, mantenga el lavado de manos y dentro de lo po­sible el distanciamiento. “La vacuna es un acto de res­ponsabilidad”, agregó.