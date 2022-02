Fulcar explica la tardanza en entrega de libros a escuelas

Lourdes Aponte

“¿Usted sabe cuántos años teníamos sin libros? Ocho años”, así inició la explica­ción del ministro de Edu­cación, Roberto Fulcar, so­bre la razón por la que la entrega de libros a centros educativos se llevará a ca­bo a mitad del año escolar.

Afirmó que todo esto se debió a una combinación de factores, de los que citó el tiempo que dura el pro­ceso de adquisición de los libros y decisiones toma­das por las pasadas auto­ridades del Ministerio de Educación (Minerd).

Sobre este último punto, precisó que fue en 2020 cuando la administración pasada empezó a evaluar las ofertas referentes a los libros de texto.

A lo anterior, de acuer­do con Fulcar, se le sumó que encontraron dos eva­luaciones, una hecha a tra­vés de la Dirección de Cu­rrículum del Minerd y otra mediante la Organización de Estados Interamerica­na, por lo que tuvieron que identificar los códigos de cientos de propuestas, pa­ra luego someter a evalua­ción estos libros al Consejo Nacional de Educación.

Posteriormente, una vez aprobados, se pasó al pro­ceso de compras y con­trataciones que, según el funcionario, puede durar varios meses, puesto que solamente la adjudicación puede tomar alrededor de 90 días.

Sin embargo, Fulcar ase­guró que lo importante es que los estudiantes ya ten­drán libros de texto en un “tiempo récord”.

El Minerd cuenta con 7 millones de libros impre­sos y 2 millones de libros digitales, de los cuales los impresos corresponden a los grados de primaria y los virtuales a la secunda­ria, también se recalcó que para los grados de tercero de básica en adelante los padres o tutores deben fir­mar una carta compromiso para el retorno de los libros entregados.

Por parte del estado se in­virtió en la adquisición de los nuevos libros alrededor de tres mil doscientos millo­nes de pesos.

Durante una rueda de pren­sa encabezada por el minis­tro Fulcar, se destacó la pre­ocupación por el material didáctico por parte de los periódicos Listín Diario y Nuevo Diario.

Días atrás el titular del Mi­nerd había anunciado que este viernes será cuando se empiece con la entrega de libros, con un evento duran­te el Día del Estudiante.

“Vamos a tener un lanza­miento de la distribución y va a ser el Día del Estudian­te, el 18 de febrero”, había dicho el funcionario.

Similarmente, también ha­bía expresado en el pasado que la obtención de los li­bros para su posterior dis­tribución “está sujeto a un proceso de licitación”.

¿Qué de las laptops?

Luego de que miembros de este periódico abordaron al ministro respecto a que pa­dres y estudiantes de dife­rente recintos educativos se quejaron de que los disposi­tivos electrónicos entrega­dos por la institución “ no servían o se dañan muy ra­pido”, Fulcar respondió an­te este hecho.

“Totalmente no, con noso­tros no, esas son de las com­putadoras que se entrega­ron en la gestión pasada, de estas no tenemos un solo re­porte de ese tipo”, declaró Fulcar.

Explicó de la televisión y la radio educativa que se transmitía durante la pan­demia se tiene todo el ma­terial documentado para implementarlo y retroali­mentar de forma presen­cial. Dijo que se continuará con el uso de estos, pero de forma menos regular.

Añadió que “computado­ras más libros es la combi­nación perfecta para com­plementar los estudios y sus tácticas”.

Resaltó que cada equipo lleva aplicaciones especia­les para diferentes propues­tas educativas tales como juegos, lecturas, videos y di­bujos.

Detalló que aunque fue cri­ticado por la cantidad mo­netaria destinada a los re­cursos de televisión y radio, informó que este material audiovisual será “perma­nente en el tiempo” y si son utilizados de forma correcta seguirán dando frutos.

Retiro de restricción

Fulcar mostró su aproba­ción con respecto a la elimi­nación de restricciones emi­tidas por el presidente de la República, haciendo énfa­sis que el plan de vacuna­ción continuará en marcha, y que próximamente se in­tegrarán todos los estudian­tes a las aulas en su formato habitual.

“Por parte de este ministe­rio continuaremos promo­viendo la vacunación en los niños y adolescentes”, ase­guró Fulcar.

