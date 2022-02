Ministro de Educación explica tardanza en entrega de libros a escuelas

Lourdes Aponte

Santo Domingo, RD

“¿Usted sabe cuántos años teníamos sin libros? Ocho años”, así inició la explicación del ministro de Educación, Roberto Fulcar, sobre la razón por la que la entrega de libros a centros educativos se llevará a cabo a mitad del año escolar.

Afirmó que todo esto se debió a una combinación de factores, de los que citó el tiempo que dura el proceso de adquisición de los libros y decisiones tomadas por las pasadas autoridades del Ministerio de Educación (Minerd).

Sobre este último punto, precisó que fue en 2020 cuando la administración pasada empezó a evaluar las ofertas referentes a los libros de texto.

A lo anterior, de acuerdo con Fulcar, se le sumó que encontraron dos evaluaciones, una hecha a través de la Dirección de Currículum del Minerd y otra mediante la Organización de Estados Interamericana, por lo que tuvieron que identificar los códigos de cientos de propuestas, para luego someter a evaluación estos libros al Consejo Nacional de Educación.

Posteriormente, una vez aprobados, se pasó al proceso de compras y contrataciones, que según el funcionario puede durar varios meses, puesto que solamente la adjudicación puede tomar alrededor de 90 días.

Sin embargo, Fulcar aseguró que lo importante es que los estudiantes ya tendrán libros de texto en un “tiempo récord”.

El Minerd cuenta con 7 millones de libros impresos y 2 millones de libros digitales, de los cuales los impresos corresponden a los grados de primaria y los virtuales a la secundaria, también se recalcó que para los grados de tercero de básica en adelante los padres o tutores deben firmar una carta compromiso para el retorno de los libros entregados.

Por parte del estado se invirtió en la adquisición de los nuevos libros alrededor de tres mil doscientos millones de pesos.

En esta rueda de prensa se resaltó la preocupación por el material didáctico por parte de los periódicos Listín Diario y Nuevo Diario.

Entrega

Días atrás el titular del Minerd había anunciado que este viernes será cuando se empiece con la entrega de libros, con un evento durante el Día del Estudiante.

“Vamos a tener un lanzamiento de la distribución y va a ser el Día del Estudiante, el 18 de febrero”, dijo el funcionario.

Similarmente, también había expresado en el pasado que la obtención de los libros para su posterior distribución “está sujeto a un proceso de licitación”.

¿Qué pasará con las laptops y computadoras y otras plataformas tecnológicas?

Luego de que miembros de la prensa de este periodico abordaron al ministro respecto a que según los padres y estudiantes de diferente recintos educativos se quejaron de que los dispositivos electrónicos entregados por la institución “ no servían o se dañan muy rapido”, Fulcar respondió ante este hecho.

“ Totalmente no, con nosotros no, esas son de las computadoras que se entregaron en la gestión pasada, de estas no tenemos un solo reporte de ese tipo”, declaró Fulcar.

Explicó en la televisión y la radio educativa que se transmitía en la pandemia se tiene todo el material documentado para implementarlo y retroalimentar de forma presencial, que se continuará con el uso de estos pero de forma menos regular.

Añadió que, “computadoras más libros es la combinación perfecta para complementar los estudios y sus tácticas”.

Resaltó que cada equipo lleva aplicaciones especiales para diferentes propuestas educativas tales como juegos, lecturas, videos y dibujos.

Detalló que aunque fue criticado por la cantidad monetaria destinada a los recursos de televisión y radio, informó que este material audiovisual será “perecedero en el tiempo” y si son utilizados de forma correcta seguirán dando frutos.

Retiro de las medidas de restricción en el sector escolar

Fulcar, mostró su aprobación con respecto a la eliminación de restricciones emitidas por el presidente de la República, haciendo énfasis que el plan de vacunación continuará en marcha, y que próximamente se integrarán todos los estudiantes a las aulas en su formato habitual.

“Por parte de este ministerio continuaremos promoviendo la vacunación en los niños y adolescentes”, acotó Fulcar.

En el evento se encontraban directivos y periodistas de diferentes medios de comunicación locales, se dieron cita en la actividad, Miguel Franjul director del Listín Diario, Persio Maldonado del Nuevo Diario,Ligia Baéz, Cesar Duvernay, entre otros miembros.