Unos alegres, otros en llanto, los niños se vacunan contra el Covid

Lourdes Aponte

lourdes.aponte@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Varios centros educativos a nivel nacional dieron apertura al plan de vacunación para niños en el rango de edades de cinco a 11 años. El Ministerio de Educación informó que en el primer día de la jornada fueron inmunizados cerca de 12,000 niños en los 122 distritos educativos y las 18 Regionales de la cartera.

En la escuela San Miguel Arcángel, los tutores acompañados de sus hijos y con hoja de consentimiento en mano se dieron cita para realizar la inoculación.

Llanto, ataques de pánico y miedo fueron emociones muy notorias en el ambiente.

A pesar del acompañamiento psicológico de las unidades de Vacúnate RD o de las áreas de psicología internas de las entidades educativas, esto no mermó los episodios de drama, los cuales en ocasiones eran tan fuertes que se le debía ceder el turno al próximo en fila, en lo que su compañero se calmaba para retomar su proceso.

Yair, un estudiante del Centro Educativo Militar San Miguel Arcángel, confesó que tenía miedo “porque dicen que eso duele como por tres días”.

Al igual que Yair muchos infantes mostraban preocupación por diferentes puntos de vista, en el caso de Leandro lo que no lo dejaba estar tranquilo era que “yo no confío en esa vacuna, quiero ir al play de beisbol, además hay personas que se ponen la vacuna y les da Covid-19”, agregó el menor.

Varios niños colapsaron de forma emocional, llegando al punto de tener sus tutores que posponer este acto de vacunación.

Otros chicos emanaban seguridad respecto al tema ya que aclaraban que habían sido orientados por sus padres antes de acudir a inocularse.

Abimael, contó que “me siento bien de haberme vacunado, no le tengo miedo a la vacuna, mi mamá me dijo que ayudo a los demás si me vacuno, aunque duela un poco, es mejor”.

Cada institución tomó sus medidas para hacer menos traumático esta jornada.

En el Fe y Alegría del sector Los Mameyes, maestros hicieron un jardín de juegos donde los escolares tenían incluso una payasita que amenizaba para hacer olvidar el dolor del pinchazo.