Prometen la entrega de textos desde el viernes

El ministro de Educación, Roberto Fulcar, informó ayer que el próximo viernes realizarán un evento con motivo del Día del Estudiante en el que se anunciará el lanzamiento de la distribución de libros en las escuelas públicas.

“Vamos a tener un lanzamiento de la distribución y va a ser el Día del Estudiante, el 18 de febrero”, dijo el funcionario ante la inquietud de profesores y estudiantes por la tardanza en la entrega de los textos correspondiente a este año escolar.

En septiembre de 2021, el ministro Fulcar fue abordado por la prensa sobre la tardanza en la entrega del material a los centros escolares. El funcionario destacó en ese momento que la obtención de los libros para su posterior distribución “está sujeto a un proceso de licitación que está en marcha” por lo que debían esperar a que culmine.

Las quejas

Muchos de los centros del Gran Santo Domingo llevan poco más de una década impartiendo docencia con libros desactualizados y en estado de deterioro. Otros ni siquiera disponen de este recurso y sus maestros han tenido que buscar por sus propios medios, las herramientas para poder desarrollar el programa de clase.

Paula Paula, coordinadora académica del Liceo Excelencia República de Colombia, manifestó que ese centro educativo es uno de los afectados por la situación. “Los profesores trabajamos con las manos, no tenemos libros”, aseveró.

La docente explicó que, desde su criterio y el de los maestros del liceo, los libros son irremplazables. Es por ello que el cuerpo de profesores se han dado a la tarea, por iniciativa personal, a comprar libros para posteriormente fotocopiarlos o escanearlos para entregárselo a los estudiantes y así poder impartir sus clases.

Según aseguró, al externar sus demandas ante su distrito escolar, esa instancia “pretende colocar la tecnología como método infalible”. Aunque la coordinadora reconoció que la tecnología es un importante recurso, explicó que los libros de texto también lo son.

Paula sostuvo que desde el año 2010 este recinto escolar no recibe libros nuevos. A causa del hecho, han tenido que “hacer malabares para que esto no afecte el proceso de enseñanza y aprendizaje”.

Para Víctor Germosén, director del Centro Educativo Juan Pablo Duarte, “la educación ya no es por temas, es por competencias, el libro no es más que un recurso que el maestro utiliza para que el estudiante las adquiera, pero no es el único”.

La escuela que dirige Germosén tampoco ha recibido libros de textos por parte del Minerd, pero según indicó, en los próximos días se les entregarán. “Mientras tanto, nosotros (los maestros) utilizamos los recursos que hay en internet, no nos suscribimos únicamente a un libro de texto”, expresó el profesional del magisterio.

El mismo panorama se observó en las escuelas República de Colombia, San Martín de Porras y República de Haití.

En estos tres centros educativos, los maestros coincidieron en que necesitan nuevos libros, ya que cuentan con muy pocos y todos ellos se encuentran obsoletos para lo que se le exige al maestro enseñar y, en el peor de los casos, están “muy dañados”.