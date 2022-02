Están en desuso laptops dieron a estudiantes en pasada administración

Yasmel Corporán

Santo Domingo, RD

“No sirvieron”, así descri­bieron los estudiantes del Gran Santo Domingo los equipos electrónicos que les fueron entregados por el Ministerio de Educación (Minerd) para iniciar el año escolar 2019-2020.

Actualmente y como medida para resarcir el inconveniente, las au­toridades del Minerd se encuentran realizando desde esta semana un le­vantamiento para deter­minar cuáles estudiantes tienen computadoras da­ñadas así como también cuáles nunca las han reci­bido, todo esto con el fin de otorgarles un nuevo dispositivo.

Anthony García, estu­diante de 14 años del Cen­tro Educativo Juan Pablo Duarte, manifestó que la computadora portátil que recibió en el año 2019 se le descompuso a los cinco meses y jamás se le entre­gó otro aparato. De acuer­do a su director Victorino Germosén, en ese plantel se registraron “cientos de casos” similares a los de Anthony.

“Esas computadoras se dañaron de una vez, no sabemos qué fue lo que pasó, pero de las que se dieron de ese tiempo pa­ra acá, creo que no queda ninguna”, explicó el edu­cador refiriéndose a que las computadoras entrega­das en la pasada gerencia del Minerd no tenían la ca­lidad que se presumía, si­tuación que, según él, no se presentó con los que se entregaron a inicios del presente año escolar.

A causa de los incon­venientes, en estos días la dependencia ha tenido que suplir nueva vez de es­tos equipos a los matricu­lados afectados.

Según explicó Germosén, para poder adquirir una nueva computadora, los es­tudiantes deben devolver como prueba al ministerio el dispositivo descompues­to. Mientras que los que re­cibirán por primera vez, sus padres o tutores deberán completar un formulario.

Los estudiantes del Li­ceo Excelencia República de Colombia también presen­taron la misma dificultad. Incluso los docentes indica­ron que las computadoras que fueron destinadas pa­ra ellos “son lentas, de ba­ja calidad y poco almacena­miento”.

La Escuela Víctor Estre­lla Liz sirvió durante toda la semana como escenario para la entrega de miles de laptops. Solamente ayer se entregaron unas 3,600 computadoras.

El protocolo a seguir fue el mismo explicado ante­riormente, los padres de diversos centros educati­vos fueron con la requeri­da documentación a bus­car el dispositivo para sus hijos y representantes del Minerd les hacían formal entrega.

Entre los centros educa­tivos que ayer recibieron computadoras portátiles se encuentran la Escuela Juan Pablo Duarte de Boca Chica, la Escuela Gregorio Luperón del kilómetro 27 de la Autopista Duarte, la Escuela José Francisco Pe­ña Gómez y la Escuela Sal­vador Hirujo Sosa de Sa­bana Perdida.

Otros equipos

A diferencia de la situa­ción generada por las computadoras, los centros Juan Pablo Duarte, Liceo Excelencia República de Colombia, y San Martín de Porras exhibieron el uso de otros recursos electró­nicos como tabletas y pi­zarras digitales, elemen­tos que son incorporados por los maestros durante el desarrollo de las clases.