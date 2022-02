Clínicas mantendrán cobro de depósito anticipado

Doris Pantaleón

Las clínicas privadas no es­tán violentando la ley cuan­do cobran depósito o antici­pos a pacientes al momento del internamiento, asegu­ró ayer el presidente de la Asociación Nacional de Clí­nicas y Hospitales Privados (Andeclip), quien atribuyó las dificultades que afectan a los pacientes a que no se aplica la Ley de Seguridad Social.

El doctor Rafael Mena aseguró que la responsabi­lidad de las clínicas es es­tabilizar a todo paciente que llega a sus servicios de emergencia, lo cual se ha­ce siempre, pero que al mo­mento de ingresarlo debe tener una garantía de finan­ciamiento, porque esos cen­tros no reciben subsidio del Estado; no reciben el ajus­te por inflación por los ser­vicios que brindan a afilia­dos y en ocasiones, aunque tienen carnet de seguro, no tienen la cobertura del ser­vicio que se les brinda.

El presidente de Ande­clip respondió así a las fre­cuentes quejas que han sur­gido en los últimos días en el país de parte de pacientes que van desde indiferencia y otras manifestaciones de des­humanización en la atención hasta la exigencia de depósi­to económico para el ingreso y dificultades de acceso a una cama de hospital y medica­mentos.

Dijo que esas quejas y de­bilidades que tienen los pa­cientes y de que adolece el sistema es fruto de la no apli­cación de la ley, y a que en el Consejo Nacional de la Segu­ridad Social (CNSS) los acto­res que conocen y les duelen los pacientes, no tienen voto ni poder de veto.

Señaló que la situación económica de los centros de salud no les permite ingre­sar pacientes sin la garantía de pago, sobre todo porque, aunque la Ley de Seguridad Social establece que deben revisarse y ajustarse las tari­fas de los servicios prestados a los afiliados de acuerdo al índice por inflación, eso no se hace.

Dijo que la ley dice que to­do paciente que llega a emer­gencia el centro de salud está la obligación de estabili­zarlo y eso se hace en las clí­nicas, pero no habla de inter­namiento.

“Es un problema que si se quiere resolver hay que sentarse con la cabeza fría y tratar de que los actores par­ticipen apegados al cumpli­miento de lo que dice el siste­ma”, dijo Mena.

Dijo que aunque la ley es­tablece que las tarifas de ser­vicios a los prestadores debe irse ajustando de acuerdo a la inflación, eso no se hace, lo que limita económicamen­te a los centros de salud y les genera dificultades económi­cas.

Señaló que desde hace 20 años Andeclipp está pidien­do que se aplique ese ajuste y no se hace, por lo que el gre­mio anunciará próximamen­te a cual ARS empezará a pa­ralizarle los servicios de sus afiliados, para que las auto­ridades del sistema cumplan con lo establecido en la ley.

“Si a nosotros nos hubie­sen hecho caso, hace tiempo que esos problemas no exis­tieran, porque nosotros tene­mos años luchando porque se aplique la ley 87-01 y no se nos ha hecho caso”, seña­ló Mena.

Entiende que en ese or­ganismo deben participar los actores que juegan papel importante y que conocen el sistema.

ADARS lamenta barreras

Sobre el tema, el presiden­te ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administra­doras de Riesgos de Salud (ADARS), José Manuel Var­gas, entiende que todos los actores del sistema deben ponerse de acuerdo en bene­ficio del paciente, sobre todo en momento en que todavía se vive bajo el impacto de la pandemia del Covid-19.

Recordó que el ajuste por inflación es una disposición que debe adoptar el CNSS tras la revisión de la inflación del último año.

En torno al cobro de depó­sito en los centros de salud, dijo que las autoridades de­ben hacer valer lo que está establecido en la ley, porque si un paciente llega con su carnet de seguro y la patolo­gía a tratar forma parte de la cartera de cobertura, no de­bería exigirse depósito.

Entiende que los prestado­res deben ponerse de acuer­do con las autoridades para que no haya esas barreras de acceso al servicio de sa­lud que va en perjuicio del paciente y del afiliado al sis­tema.

La disposición

La Resolución Administrati­va 00156-2008 emitida por la Superintendencia de Sa­lud y Riesgos Laborales (Si­salril) dispone en su artícu­lo primero que “ Se ordena a las Administradoras de Ries­gos de Salud (ARS) garanti­zar a partir de la presente re­solución, que en ningún caso o circunstancia las Presta­doras de Servicios de Salud (PSS) contratadas por éstas, exijan a los afiliados del Se­guro Familiar de Salud (SFS) pagos por concepto de anti­cipos o depósito como garan­tía por los servicios de aten­ción médico-quirúrgicos que estos requieran, o nieguen el servicio por no realizar dicho depósito o anticipo”.

Consultado en torno a las diferentes quejas externa­das por pacientes y familia­res tanto a través de diversos medios y redes sociales co­mo en entrevistas con redac­tores de Listín Diario, el día anterior el viceministro de Salud Colectiva del Ministe­rio de Salud Pública, Eladio Pérez, había señalado que se investigarán las denuncias.

Recordó que el Ministerio de Salud Pública es rector del sistema de salud dominica­no, por lo que se harán des­censos en centros donde se hacen denuncias de cobros irregulares o debilidades en la calidad de la atención para indagar al respecto.

Señaló que las esperas en las emergencias se registran en ocasiones por la sobrede­manda de servicios en algu­nos centros de salud.

