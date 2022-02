Choferes aceptarían dejar conchos por los autobuses

Jhenery Ramírez

jhenery.ramirez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Representantes de los chóferes de carros públicos en algunas rutas urbanas valoraron como “positivo” el cambio de un “concho” a un corredor de autobuses en las principales avenidas de la capital dominicana, ya que este programa no sólo ha impactado la vida de los ciudadanos, sino también de los chóferes.

Para el vocero de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Mario Díaz, estudios de la Comisión Técnica de esta entidad evidencian que con los corredores de autobuses, inicialmente de la avenida Núñez de Cáceres, los chóferes trabajan en horarios flexibles, ganan un salario justo y fijo, poseen seguro médico y tienen uniformes para trabajar representados.

Al ser consultado por Listín Diario, Díaz destaca también que los chóferes de los conchos que fueron sustituidos por modernas unidades de autobuses de transporte masivo, tienen un mejor ambiente de trabajo, porque esas guaguas poseen aire acondicionado, entre muchas otras razones que les permiten trabajar de manera organizada.

El dirigente de Conatra agrega que el gobierno ha establecido cinco corredores prioritarios en su gestión, el de la avenida Núñez de Cáceres, que ya se puso en funcionamiento; el de la avenida Winston Churchill que iniciará el próximo 13 de febrero con 143 unidades y luego le siguen los de las avenidas Jacobo Majluta, Kennedy y Máximo Gómez. Ya más adelante se instalarán también en las avenidas Independencia y la Prolongación 27 de Febrero.

Impacto

Indica que el corredor nuevo de la Churchill impactará a algunos 300 chóferes que manejarán las unidades que ya están en el país y que comenzarán a operar bajo las normas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), mientras que en el de la Núñez hay cerca de 700 chóferes operando.

El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, considera que esta política del sector transporte va en lo correcto, aunque la única preocupación es que los chóferes de esas avenidas queden “deambulando” y no sean tomados en cuenta para manejar los autobuses.

Sin embargo, recuerda que en principio se habló de que a esos chóferes de carros públicos se les darían cerca de US$7,000 para que puedan comprarse otro vehículo de GLP y ofrecer servicios de taxi.

“Esos corredores son propiedad del sector transporte porque este gobierno no ha querido asumirlo como estatal, sino que ha cedido esa fuerza a los sindicatos y convertirlo en empresa con el fideicomiso y que el chófer pueda ser empleado por ahí. Si se mantiene ese marco, no hay problema. Lo malo sería que ese chófer quede deambulando sin su ruta y no tenga la posibilidad de seguir viviendo”, enfatiza.

Pérez Figuereo dijo que hasta ahora los chóferes están empleados con RD$20,000 y se les están gestionando pensiones, aunque la compra de los carros públicos “chatarra” no se ha iniciado, pero se espera que el proceso comience pronto.

SEPA MÁS

Las próximas rutas donde se espera operen los corredores: Jacobo Majluta y Núñez de Cáceres pertenecen a la Central Nacional Movimiento Chóferes del Transporte (Mochotran), además de que saldrá la OMSA de circulación en esas avenidas.

En total, en el casco urbano, con este programa serían impactados más de 2,000 chóferes del transporte público.

Crono

Próximas.

Las próximas rutas donde se espera operen los corredores: Jacobo Majluta y Núñez de Cáceres pertenecen a la Central Nacional Movimiento Chóferes del Transporte (Mochotran), además de que saldrá la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) de circulación en esas avenidas.

Alcance.

En total, en el casco urbano del Gran Santo Domingo, con este programa del gobierno serían impactados más de 2,000 chóferes del transporte público de pasajeros.