La gente pierde interés de inmunizarse para prevenir el coronavirus

Lourdes Aponte

lourdes.aponte@listindiario.com

Santo Domingo, RD

En los puntos de vacuna­ción contra el virus que provoca Covid-19 había muy poca asistencia ayer en la capital, en compa­ración con fechas anterio­res donde la población se mostraba más dispuesta a inyectarse.

Con respecto a la ex­tensión del plazo para la aplicación de la tercera vacuna, Indhira Jiménez, encargada del área Co­vid-19 del hospital Mos­coso Puello, afirmó que “el gobierno ha sido con­siderado, las personas ca­si hay que obligarlas a va­cunarse; ya este plazo es prudente, la gente debe inocularse”.

Jiménez calificó como una “irresponsabilidad” que grupos convocaran una “aglomeración” para desinformar a la población acerca de la vacuna, en re­ferencia a la concentración realizada el domingo por el movimiento Patria Libre en contra de la vacunación obligatoria extensiva a los niños. “Ellos no son las personas indicadas para saber si la vacuna funciona o no. Creo que la verdade­ra muestra la tenemos no­sotros, esas son opiniones que no deben ser tomadas a la ligera, la vacuna ha si­do efectiva”, exclamó Ji­ménez.

En la Universidad Au­tónoma de Santo Domin­go (UASD), la supervisora del área, licenciada Arse­nia Lugo, expresó que “la vacunación ha sido hoy un poco tímida, han llega­do personas pero de forma muy distanciada y no con el gran fervor de semanas atrás”.

Agregó que el hecho de que se extendiese el plazo en la vacunación ha causa­do rezago en una parte de la población.

“Aún usted puede ver la muestra de que tene­mos poca asistencia, la gente siempre deja las co­sas para última hora, es una mayor cantidad de tiempo prioritario que la gente debe comenzar a utilizar”, dijo Lugo.