Ministerio Público no se opone a que concedan plazo a la defensa para iniciar juicio preliminar

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, sostuvo durante la audiencia de juicio preliminar a los implicados en el caso Antipulpo, que el Ministerio Público no se opone al plazo solicitado por la defensa para postergar el inicio del juicio.

“El Ministerio Público no se opone a que este tribunal otorgue a las defensas un plazo razonable de 25 días para revisar y analizar la acusación... a nosotros no nos interesa ni en este ni en ningún otro proceso que la defensa no tenga la oportunidad de ser efectiva. A nosotros nos interesa que lo sea y que la verdad que se construya sea una verdad sustentada sobre el debido proceso”, indicó el magistrado..

Camacho recalcó que el órgano persecutor también había solicitado anteriormente una prórroga porque necesitaban más tiempo para agotar cada línea de investigación del expediente y resaltó que dicho plazo fue concedido en su momento.

“A la defensa se le ha notificado una inmensa cantidad de evidencia para la que necesitan tiempo y eso es razonable”, expresó, indicando también que el Ministerio Público considera 25 días como un “plazo prudente” para que los abogados defensores se prepare y estudie la acusación sin retrasar demasiado el curso del juicio.

Asimismo, durante su intervención Camacho recordó a los presentes en la sala que la primera solicitud del Ministerio Público ante este tribunal fue que el caso sea declarado complejo.

“Siempre insistimos en que la declaratoria es un favor para ambas partes porque el MP, los jueces y las defensas cuentan con más plazos, todo esto porque la propia dimensión del proceso obliga a que se ocupe más tiempo. Todos necesitamos más tiempo, esas cuestiones no deberían ser tan polémicas en los tribunales cuando la racionabilidad indica que todas las partes en procesos de esta dimensión lo necesitan”, expuso.

Caso Antipulpo

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, inició este lunesel juicio preliminar seguido a los implicados en el entramado de corrupción del caso Antipulpo.

El principal implicado en este caso es Alexis Medina, hermano del expresidente de la República Danilo Medina. Junto a él son señalados Wacal Bernabé Méndez, José Dolores Santana, Julián Esteban Suriel, Domingo Santiago Muñoz, Aquiles Christopher, Fernando Rosa, Rafael Antonio Germosén, Wilfredo Hidalgo, Francisco Pagán y Carmen Magalys Medina Sánchez, entre otros.