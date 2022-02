Los anti-vacunas protestan

Yanibel Luna

Santo Domingo, RD

Un grupo de ciudadanos se concentró ayer en el parque Independencia para protestar en contra de la vacunación para prevenir el covid-19 en los niños.

El movimiento Patria Libre consideró que luchar contra las vacunas obligatorias es una “convocatoria por la libertad y la democracia”.

“Estamos protestando porque el Estado dominicano se ha sumado al globalismo de muchos países que están imponiendo a los ciudadanos medidas coercitivas que no tienen otro fin que (el de) violentar el individuo en decidir si desea o no inocularse contra el coronavirus”, expresó Yan Carlos Martínez, representante del Comité Ejecutivo de Patria Libre.

Manifestó que han declarado una lucha férrea en los tribunales en contra de esta disposición gubernamental que implica la presentación de tarjetas de vacuna o pruebas PCR a los no vacunados. Además, indicó que en una sociedad democrática es inadmisible que se acepte que el Estado desborde su capacidad reglamentaria y normativa y limite los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Durante la manifestación, los activistas alzaron banderas y pancartas donde se leía: “No a la dictadura sanitaria”, “No a la vacuna obligatoria”, “Mis hijos no son conejillos de indias”, “Si vivimos en libertad, no me obligue”.

Los reclamantes en la protesta exigieron la derogación inmediata de las resoluciones 00048 y 00069, que imponen la aplicación de la segunda y tercera dosis de vacunas contra el Covid-19.

Inoculación a los niños

Los activistas mostraron su preocupación ante la reciente aprobación del Gabinete de Salud de la vacunación para los menores de cinco a 11 años. “Se ha dicho que es voluntaria, pero esta fue la misma narrativa engañosa que se comunicó a la población con relación a la inoculación en adultos”, señala el movimiento. Durante el acto, la doctora Norca Pérez expresó que vacunar a los niños es un abuso que no se debe aceptar.

“Es un abuso, un crimen y genocidio querer vacunar a los niños”, expresó Pérez.

Jonathan Pérez dijo que también se opone a que los menores sean vacunados contra el Covid.

MÁS PROTESTAS

El 27 de febrero

El movimiento Patria Libre informó que continuará con las protestas en contra de las vacunas obligatorias y que su próxima convocatoria será el 27 de febrero frente al Congreso Nacional.

Los manifestantes expresaron que se concentrarán en frente de la sede legislativa mientras el presidente Luis Abinader se dirija al pueblo dominicano.