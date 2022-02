La Victoria: Atrapada entre presos y carencias

Yasmel Corporán

Los habitantes del distri­to municipal La Victoria, ubicado en Santo Domin­go Norte, lidian con el de­plorable estado de sus ca­lles y aceras, el deficiente funcionamiento de algu­nos servicios básicos, la falta de drenaje pluvial y alcantarillado y de la alta tasa de desempleo.

Esteban Mella, ciudadano que ha residido en la zona por más de 44 años, se que­jó del deterioro de las ace­ras y contenes, asimismo criticó el asfaltado de las calles. La mayoría de ellas, incluida la que conduce a la Penitenciaría Nacional de La Victoria, están estro­peadas y repletas de hoyos, obstaculizando el paso de vehículos y transeúntes.

“Por aquí no se puede an­dar, esto es desastre; arre­glan una cosa hoy y sema­nas después vuelve el lío”, sostuvo Mella, refiriéndo­se a que las autoridades de la comunidad han in­tentado corregir el proble­ma, sin embargo, luego de un tiempo retorna la heca­tombe.

Sin un atisbo de respuesta ante la situación, los veci­nos de La Victoria se que­jaron de la saturación de desechos, la carencia de drenaje y alcantarillas en la comunidad, hecho que genera incluso con una le­ve llovizna la acumulación de charcos y malos olores que podrían convertirse en focos de contamina­ción y recepción de enfer­medades.

Otra problemática que afecta al sector es el desem­pleo. Diariamente a medio­día cientos de residentes en la zona acuden al Parque Juan Pablo Duarte, no visi­tan este espacio público pa­ra recreación ni para ocio, lo hacen para recibir una de las raciones alimenticias que reparte una unidad móvil de Comedores Eco­nómicos del Estado Domi­nicano.

Grimelda Tejeda, de 65 años, era una de las que aguardaba por un plato de alimentos. “Aquí yo vengo todos los días, si no, no co­mo; yo ya no puedo traba­jar”, sostuvo la dama.

Estas personas se ven moti­vadas a comer por esta vía debido a que muchos no tienen trabajo y quienes sí tienen, realizan oficios in­formales que no les gene­ran ingresos suficientes pa­ra costearse tres comidas al día.

Durante un recorrido por el distrito municipal reali­zado por periodistas de Lis­tín Diario, se observó que el motoconchismo es una de las principales fuentes de empleo de La Victoria, tam­bién lo es la carpintería y la venta ambulante de pro­ductos.

El acceso a estos espacios se dificulta por la estrechez y el deterioro de las calles del distrito municipal.

La situación de informali­dad y la falta de opciones de trabajo para los más jó­venes que ataca a La Victo­ria preocupan a varios pa­dres de familia.

Futuro incierto

Luz Elena Santos, ma­dre de dos niñas de 7 y 11 años. dijo que “quie­ro que mis hijas tengan las oportunidades que yo no he tenido, por eso están estudiando, sin embargo yo sé que el ambiente no las ayuda, aquí no hay mucho fu­turo”, explicó.

El alcalde quiere

Miguel Saviñón, alcal­de del distrito munici­pal La Victoria, mani­festó que está al tanto de muchas de las difi­cultades y que tanto el gobierno local como el central trabajan en la búsqueda de soluciones a las mismas.