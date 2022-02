Felipe González destaca relevancia de la democracia

YANIBEL LUNA

Santo Domingo, RD

El expresidente de Espa­ña, Felipe González expre­só que la democracia no garantiza que un gobierno realice una buena gestión, pero si da el poder de ele­gir quién lleva el mando de una nación. “La democra­cia no garantiza un buen gobierno, pero garantiza algo muy importante que es poder echarlo cuando no nos gusta. Por eso es que hay que reservarla”, dijo González durante su con­ferencia sobre “Retos de la democracia y gobernanza en un mundo global”.

De esa misma forma, se re­firió a lo que sucede cuan­do un ciudadano viola las reglas por las que se rige un pueblo.

“Cuando alguien se sien­te libre porque vulnera la Ley, está justificando que otra persona la rompa también y rompe la con­vivencia”, dijo González. Además, expresó que se puede estar en desacuer­do con una ley; sin em­bargo, el deber es tener la mayoría para modificarla, pero no puede rechazarla ni incumplirla.

“No puede sentirse nadie su­perior, muchos menos el go­bernante. Los tiempos cam­bian y a veces las leyes son injustas, tienen que cambiar­se y adaptarse a los tiempos. Pero están para cumplirlas”, expresó. Durante la confe­rencia en la Universidad Ibe­roamericana, se confirmó el “Proyecto Palancas” ideado por la Fundación Felipe Gon­zález.