Sector comercial de Santiago al grito por acciones de fulleros

Ricardo Santana

ricardo.santana@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Las fullerías son comunes en Santiago y muchos de los artífices en múltiples ocasiones terminan fugán­dose tras simular que van al baño o a su vehículo a buscar algo que olvidaron.Otros simulan que con­versan con otras perso­nas y aprovechan cual­quier descuido para escapar, luego de consu­mir en diversos negocios. Mientras la Policía di­ce que ha apresado a per­

sonas que visitan esta­blecimientos comerciales consumen bebidas y alimen­tos y luego tratan de escapar o alegan que no tienen di­nero suficiente para pagar. En otras ocasiones, los co­merciantes, antes de lla­mar a la Policía, negocian con los “fulleros” y los de­jan ir, si tienen pertenen­cias de valor que dejen como garantía de lo que consumieron y que no quie­ren o no tienen para pagar.

Posición de la ACIS

El presidente de la Aso­ciación de Comerciantes e Industriales de Santiago (Acis), Sandy Filpo, decla­ró al Listín Diario que en esta provincia numerosos establecimientos comercia­les han sido víctimas de esa modalidad delincuencial.Dijo que eso no solo afecta a los bares y restaurantes, sino a otros establecimien­tos, como supermercados.

Modalidad delictiva

En ese contexto, refi­rió que hay personas que se dedican a visitar esta­blecimientos y luego de consumir tratan de sus­traerse del pago de los ser­vicios que se les ofrecieron.Para Filpo, esto no sola­mente está ocurriendo en los centros de diver­sión, expendio de comi­das, restaurantes y otros negocios, sino en otros y que eso forma parte de una recurrente moda­lidad de delincuencia.

DATOS

Ojos electrónicos.

En las puertas de supermercados, por lo regular hay miembros de seguridad y se habilitan alarmas que detectan cuando personas tratan de llevarse artículos sin pagar. Ejecutivos de esos negocios instalan cámaras de seguridad para gestión de monitoreo