Creían que pariente ahogado en naufragio Bahamas-Florida estaba en Santo Domingo

“El supuestamente iba para las Bahamas y de las Bahamas era que lo iban a cruzar en yola, y nosotros estábamos llamando y llamando y él no cogía el teléfono ni nada”, dice Denia Santos, hermana de Junior Santos Báez, uno de los presuntos fallecidos.

Quienes creían que su pariente estaba en la capital se enteraron que se había ido en yola y se había ahogado. No lo creyeron y la esperanza hizo que siguieran investigando. Incluso fueron a donde el organizador del viaje y les informaron que no era cierto, que esa no era la embarcación que su parente había abordado.

“Nos tenía durmiéndonos, todos los días nos llamaba y nos decía que no se había ido, que estaba bien, que esa no había sido la yola”, narró.

Cuando ya estaban al borde de la desesperación, se enteraron que unos jóvenes en Boca Canasta fallecieron en el mismo viaje y fue entonces la noche de este lunes que el organizador de la travesía les confirmó el suceso.

“Lo llevaron a matarlo”, dice en un grito de dolor quien quisiera velar el cuerpo de su familiar. “Ellos le abrieron la yola, le abrieron el tapón para que se ahogara, eso fue una muerte segura”, agrega.

Quien coordinó el viaje fue identificado por la dama como “Amali” y reside en la calle 21 de Boca Canasta y, según la dama, dijo que habían seis personas de Baní en el grupo.

Tragedia

Aún no ha pasado el luto ni se ha secado el llanto del dolor que ha causado en 9 familias banilejas la tragedia de México, cuando ya se reporta el naufragio de una yola, entre Las Bahamas y Florida, con por los menos 6 banilejos fallecidos.

Hasta el momento se sabe de los casos de Junior Pascual Báez, de 49 años, quien residía en el barrio Villa Real, próximo a Boca Canasta, hacia el sur de esta ciudad y otro joven de esta última localidad, de unos 19 años.

Sobreviviente

Juan Esteban Montoya Caicedo, de Colombia, sobrevivió a la tragedia y dijo en una conferencia de prensa en español en Fort Pierce, Florida, que habían niños entre el grupo de 40 que incluía a dominicanos, haitianos, bahameños y jamaicanos.

La prensa internacional reseña que, según Montoya Caicedo, el motor se descompuso la madrugada del domingo y que el barco estuvo a la deriva en mares agitados durante unas cuatro horas. Pero luego una ola gigante volcó el barco.

Las autoridades están investigando el desastre como una supuesta operación de contrabando de personas que salió mal.