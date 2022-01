Ministro de Educación reacciona tras críticas sobre el Inabie

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El ministro de Educación, Roberto Fulcar, se defendió de críticas en las que alegan que miembros de su familia se benefician del el Instituto de Bienestar Estudiantil (Inabie), calificando estas acusaciones como una como una campaña injusta en su contra.

Asimismo, Fulcar, a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red social Twitter, negó que alguien de su familia fuera suplidor de la referida entidad.

“Ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis hermanos, ni mis tíos, ni mis sobrinos, cuñados o primos son suplidores del Inabie, ni del Minerd (Ministerio de Educación)”, afirmó el funcionario.

Igualmente explicó que, a pesar de que el Inabie depende del Minerd en algunos aspectos, goza de independencia administrativa, por lo que el organismo que preside no puede intervenir en cosas como la selección de suplidores.

Campaña negativa

En sus tuits Fulcar reiteró que es víctima de una campaña negativa, asegurando que “intereses” con aspiraciones a controlar el Minerd no aceptan que lidera una gestión “participativa, ética, eficiente y transparente”.

“Su perspectiva de solución parece ser dañarme, para que todo siga como antes. He guardado silencio estoico hasta hoy, pero ya no más. No aceptaré que dañen o jueguen a ensuciar mi nombre, el de mi familia, mi historia ni los ideales que nos guían, sólo por no aceptar asociarnos a lo que no concuerda con mis valores”, escribió.

Acusaciones

La periodista Julissa Céspedes en su programa “Reporte Especial”, transmitido por el canal CDN, trató el tema de un presunto primo del ministro Fulcar que es proveedor en el Inabie.

Sin embargo, en el reporte, la periodista indica que el ministro negó familiaridad con uno de los proveedores.