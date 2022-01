Sigue el flujo de personas a centros de vacunación

NASHA CRUZ

Santo Domingo, RD

Los Centros de Vacunación de Santo Domingo se encontraban este domingo con una cantidad considerable de personas por el llamado de Salud Pública a tener la tercera dosis.

Ayer, el Ministerio de Salud Pública extendió el plazo para que todos los mayores de 18 años completen el esquema de tres dosis de vacunas contra el coronavirus para entrar a espacios cerrados y abordar el transporte público.

La resolución flexibiliza y prorroga hasta el 21 de febrero la fecha para exigir la presentación de la tarjeta de vacunación contra el Covid-19.

Mientras, en Megacentro el flujo fue “apoteósico”. Abrió a las 9:00 de la mañana; sin embargo, desde antes habían alrededor de 400 personas esperando. A las 12:00 del mediodía, se habían aplicado más de 700 dosis.

La doctora Tellería, encargada del centro, comentó a Listín Diario que se habían aplicado 600 dosis, solamente de Pfizer. De Sinovac, aproximadamente 160 y de AstraZeneca, que es la de menor demanda, alrededor de 10 dosis. “Este aumento se debe al llamado que hicieron las autoridades a la población de que se va a exigir la tarjeta con la tercera dosis esta semana”, comentó. Los inoculados clamaban que se estaban vacunando porque se lo exigían en sus trabajos. “Me puse las dos primeras, pero si hubiese sido por mí no me pongo ninguna. Sin embargo, por otro lado, hay que cumplir con las leyes del país y ser un ciudadano ejemplar”, dijo Jorge Bienvenido Pérez.

“Yo no le tengo fe a las vacunas de esta época. Si no hubiera sido por la restricción no me la hubiera puesto. He oído hablar tanto de manipulaciones y experimentos, y no quisiera ser yo el conejillo de indias”, finalizó.

Centro Olímpico

En el área de vacunación del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte aproximadamente a las 10:00 de la mañana se habían inoculado alrededor de 250 personas, la mayoría buscando la tercera dosis.

“El flujo de la semana ha sido muy bueno, se han estado registrando entre 500 y 700 personas diariamente”, dijo Rafael Montero, supervisor del centro de vacunación.