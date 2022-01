Ciudadanos se deciden y dan el paso a tercera dosis

Shaddai Eves

Santo Domingo, RD

La asistencia de ciudadanos en los centros de vacunación contra la Co­vid-19 en el Distrito Nacio­nal fue alta y estuvo mar­cada por los que hicieron presencia sólo para comple­tar el esquema principal de vacunación hasta la tercera dosis, una medida obligato­ria requerida por el Minis­terio de Salud Pública para controlar el virus en el país.

Ayer, en los recintos de inoculación que funcionan en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Hospital Dr. Moscoso Puello, el Parque del Este y Downtown Cen­ter, reporteros de LISTÍN DIARIO fueron testigos de las congestiones, las largas filas y el amontonamiento de dominicanos que espera­ban por la inmunización.

Los representantes de es­tos puntos explicaron que la gran cantidad de perso­nas que había aglomeradas respondían a que se sólo quedan tres días para que expire y entre en vigencia este 31 de enero la medida que establece que, las per­sonas mayores de 18 años deberán presentar la tarje­ta de vacunación con tres dosis para estar en lugares de uso colectivo, entre ellos centros de estudios, trans­porte público, restaurantes, centros comerciales y de di­versión.

A las 10:30 de la maña­na, Carla Morel, que dirigía la jornada de inmunización en el Pabellón de Karate, notificó que 200 ciudada­nos se había inoculado con el refuerzo. De esos, solo 10 personas se colocaron el cuarto pinchazo, que es vo­luntario.

“Tuve que venir y poner­me la que me faltaba por el trabajo. Me la están exi­giendo”, manifestó Edgar Jáquez, al mismo tiempo que dijo que la medida de las autoridades sanitarias le parecía “drástica”, pero que era necesario.

En el puesto ubicado en el Parque del Este, la docto­ra Eliasiris Sánchez infor­mó que aproximadamente 252 personas habían reci­bido el refuerzo de Pfizer.

Por otro lado, en el re­cinto del hospital Moscoso Puello, Randy Ortíz, quien es el delegado, explicó que muchos ciudadanos se dieron cita porque las em­presas se las están exigien­do para trabajar.

Precisó, además, que al­gunos ciudadanos se han sentido molestos con la obligatoriedad de la terce­ra inyección y se lo han ex­ternado cuando conversan con ellos mientras les es­tán llenando la tarjeta.

Marta Peralta, quien se encontraba presente en el lugar haciendo la fila, afir­mó que se estaba ponien­do la vacuna para cumplir con la norma de las autori­dades sanitarias.

“Yo me voy a poner la tercera porque quiero salir de eso y no quiero que me estén molestando y tener problemas”, dijo.

Buscan cuarta dosis

La cuarta dosis está sien­do una de las más reque­ridas también, de acuerdo con los encargados de los centros de vacunación de la capital.