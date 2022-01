Cancelan seis vuelos en el aeropuerto de Puerto Plata por efectos de tormenta de nieve en EEUU

Rafael Castro

Santo Domingo, RD.

Al menos seis vuelos comerciales de ida y vuelta, programados para este sábado hacia ciudades de Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata, han sido cancelados por los efectos de una tormenta invernal de nieve en el noroeste del territorio norteamericano.

La informacion fue ofecida a Listín Diario por el director de Comunicaciones Corporativas de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), Luis López.

Los vuelos cancelados son el 627, con destino a la ciudad de New York, el 15-28 llegando desde esa urbe-neoyorquina a Puerto Plata, el 785 saliendo hacia Boston, el 786 llegando desde esa ciudad al Gregorio Luperon, el 1078 saliendo con rumbo a Newark, New Jersey y el 1837 desde New Jersey a la terminal Gregorio Luperón.

A pesar del anuncio de las cancelaciones de vuelos por terminal de Puerto Plata, todavía no se habían suspendido operaciones por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, considerada la principal terminal aeroportuaria de Santo Domingo y del país.

Las líneas aéreas a través de publicación en su página web y por la vía telefónica están comunicando a los pasajeros sobre las cancelaciones de estos vuelos.

Aerodom está exhortando a los pasajeros afectados que antes de trasladarse al aeropuerto se comuniquen con el personal de las líneas aéreas o con su agente de viaje, para de esa manera evitar inconvenientes en los aeropuertos.

“Queremos hacer un llamado a los viajeros de los vuelos cancelados que antes de presentarse en las terminales físicamente que se comuniquen con el personal de las líneas aéreas para que se orienten sobre el estatus de sus vuelos”, Expresó Luis López.

Situación de tormenta de nieve invernal

La tormenta que afecta noreste de Estados Unidos amenaza con dejar una gran acumulación de nieve y fuertes rachas de viento en la región, a partir de este viernes por la noche lo que ya ha obligado a cancelar cientos de vuelos.

Según informó el Servicio Nacional de Meteorología, la tormenta comenzará hoy en la costa de Carolina del Norte y avanzará hacia el área Nueva Inglaterra, donde este sábado se prevén condiciones de ventisca en áreas cercanas al mar antes de que el fenómeno pierda fuerza el domingo.

Lo peor se espera al este de Long Island (Nueva York) y en la línea costera desde Cape Cod (Massachussetts) hasta el sureste de Maine, con hasta 60 centímetros de nieve acumulada, lo que ha puesto en alerta a las autoridades y hará «casi imposible» cualquier viaje.

Las temperaturas caerán especialmente el sábado en todo el noreste debido al viento frío, pero en algunos puntos de Maine pueden bajar hasta los 30 grados Celsius bajo cero y provocar «congelación en la piel expuesta en tan poco tiempo como 30 minutos», de acuerdo a un aviso local.

Los gobernadores de algunos estados, como Virginia o Nueva Jersey, han declarado la emergencia días antes para movilizar recursos ante los problemas que puedan surgir, incluidos cortes de electricidad, y en general se ha instado a la población a informarse y quedarse en casa.

En la ciudad de Nueva York, donde esta mañana estuvo nevando ligeramente durante varias horas, se esperan como máximo 20 centímetros de nieve acumulada hasta el amanecer del sábado, por lo que se han esparcido varias toneladas de sal por las calles y equipado dos mil camiones para despejar las calzadas