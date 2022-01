Ministerio de la Mujer continuará representando a Santa Arias

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Lucía Burgos, en representación del Ministerio de la Mujer, informó que hay un compromiso de representar a Santa Arias en el proceso legal contra Alexis Villalona, a pesar de la posición que esta haya tomado.

Burgos habló durante un receso de la audiencia de conocimiento de medida de coerción en contra de Villalona, conocido como el “Abusador de Baní”, quien agredió a bofetadas a Santa Arias, la madrugada del primero de enero de este año. El acontecimiento se dio a conocer a raíz de un video publicado en redes sociales.

Asimismo, Burgos aseguró que el caso de Arias es de violencia de género y que el Ministerio de la Mujer continuará con la defensa.

En relación a la firma por parte de Arias de un documento en el que se comprometió a no darle seguimiento a ningún tipo de acción judicial contra Villalona, Burgos expresó que el Ministerio no tenía conocimiento de este acuerdo.

“No teníamos conocimiento de que Santa iba a realizar la firma de ese documento, pero recuerden que es de orden público independientemente de su postura aquí hoy en el tribunal”, dijo Burgos.

En relación a la pregunta realizada por los periodistas presentes sobre que Arias había recibido la suma de RD$1.2 Millones de pesos, Burgos declaró que el Ministerio no tenía conocimiento de esa posición y de que por ende "no podemos hacernos eco de una situación que no sabemos”.