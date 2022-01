Víctima del ‘Abusador de Baní’ retira querella

José Dicén

jose.dicen@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Santa Felicia Arias, la joven agredida a bofetadas y estrellones la madrugada del día primero de enero en una calle de esta ciudad, ha decidido horas antes de la audiencia, no querellarse judicialmente en contra de Alexis Villalona, su agresor, según ha explicado Jorge de Los Santos, abogado del acusado.

De los Santos, quien mostró a Listín Diario el Acto Notarial de Desistimiento firmado por Santa Arias ante un notario público de esta jurisdicción judicial, explicó que la víctima renuncia a la posibilidad normal de este proceso judicial en contra de Alexis Villalona.

Esto implica “que no va a darle seguimiento normal al proceso y que ella no va a oponerse a que le impongan una medida de coerción distinta a la planteada por el Ministerio Publico en contra de Alexis Villalona”, aseguró De Los Santos.

Dijo que se ha llegado a un acuerdo de discrecionalidad, “a instancia de Santa”, a través del cual se ha firmado “un acto de desistimiento y renuncia definitiva de todas las acciones judiciales a favor de Alexis Villalona.

El suceso

El suceso fue grabado en varios videos que se hicieron virales en las redes sociales. Luego del accidente de tránsidto y las agresiones, Villalona escapó a la persecusión policial por 14 días, hasta ser apresado en un hotel de la zona norte de esta ciudad y puesto a disposición del Ministerio Publico, que depositó querella el día 15 de este mes ante el Tribunal de la Atención Permanente por los golpes y heridas que sufrió Arias.

Desde el día de la agresión, Santa Arias fue socorrida por el Ministerio Publico, que la llevó a una casa de acogida, para protegerla bajo el programa de Protección a la Mujer Víctima de Violencia de Género.

Posición de la víctima

La joven Arias había denunciado en varias ocasiones que Villalona le había amenazado y que también le había mandado a ofrecer dinero para que no se querellara en su contra.

A todo esto, en la última audiencia celebrada en el palacio de Justicia de Baní, el jueves 20, aplazada para hoy, Arias dijo a la prensa que ella no echaría hacia atrás en la querella en contra de Alexis, y que “llevaría la misma hasta las últimas consecuencias”. Sin embargo, este 26 de enero acaba de firmar un acto de desistimiento que retira la querella en contra de su agresor.

Para este viernes está pautada, en el Palacio de Justica de Baní, en el Tribunal de Atención Permanente, la audiencia donde se conocerá la solicitud de medida de coerción en contra de Villalona.

Tribunal no ha notificado

No obstante, ayer la magistrada Marine Ballast, coordinadora de la Unidad de Género, Familia y Violencia Contra la Mujer, dijo aquí que hasta el momento el ministerio público no ha sido notificadco por el tribunal del retiro de esta querella y que esperará la audiencia.

SEPA MÁS

HOY

Audiencia en Baní.

Este viernes está pautada, en el Palacio de Justica de Baní, Tribunal de Atención Permanente, la continuación de la audiencia donde se conocerá la solicitud de medida de coerción en contra de Villalona.

HUYÓ

Desoye llamados. Después del accidente de tránsito ocurrido la noche del día primero de este mes y las agresiones contra la víctima, Villalona se dio a la fuga y no valieron los ruegos de su madre y hermanas, las advertencias de la Policía y la indignación de la población, para que se entregara.

PRESO

14 días días después No sería hasta 14 días después, que agentes de la policía lo apresaron y entregaron a la justicia.