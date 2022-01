Comercios Zona Colonial recuperan dinamismo

Helenny Amparo

Aún en medio del impacto de la pandemia del Covid-19, las tiendas y restaurantes de la Zona Colonial ya han recuperado parte importante de su clientela y regularidad de ventas, según los mismos propietarios y colaboradores.

“La Zona está activa”, subrayó con entusiasmo Juan Capellán, empleado en un comercio de recuerdos de viaje, desde hace 14 años, y quien dijo no creía se recuperarían “tan rápido”.

No obstante, señaló que la llegada de la variante ómicron representó una baja de por lo menos un 20%, “pero ya eso se supera en un mes o un mes y medio”.

Para Capellán, la única dificultad que ahora enfrenta el negocio en el que labora y los demás que también comercializan suvenires son los vendedores ambulantes que cambiaron la venta de postales por artículos con larimar.

“Nuestro problema son los buhoneros que ahora le venden a los turistas cosas sin calidad y también plata por alambre”, se quejó el empleado.

Aumenta el flujo

Por otro lado, Crystal, de “Zona bici”, un comercio de alquiler y reparación de bicicletas, manifestó que a medida que bajó el rigor de las restricciones de movilidad dispuestas por el Gobierno, aumentó el flujo de visitantes.

La joven con dos años de labor de los más de seis años que ya tiene de vigencia la empresa, indicó que los fines de semana ya cuentan con la demanda del servicio de diversión que manejaban antes de la pandemia.

De su lado, Ámbar, colaboradora en Sany’ Waffles, destacó que después de la eliminación del toque de queda se incrementaron las ventas y ya la gente no estaba preocupada por la hora.

En el restaurante de platos dulces, Ámbar vivió la transición hacia las regularizaciones por el Covid y recordó que hasta tuvieron que cerrar, pero ya están trabajando con normalidad.

Medidas permanentes

Ya desde las calles adoquinadas de la Zona Colonial, testigos de la recuperación económica del área, se puede ver el “entrar y salir” de la gente, la viveza acostumbrada de los comerciantes y el color de productos y letreros de todo tipo que invitan a pasar. Y es justo al entrar, en los locales se puede apreciar como la utilería y algunas medidas preventivas de Covid ya se conjugaron con el diarismo de los negocios. “Aquí tenemos dispensadores en varios puntos”, señaló Ámbar, al tiempo que subrayó como se complementan con la decoración.

Ventas fuera

Otra de las medidas que puntualizó y que “ahora parece permanente, porque los mismos clientes la prefieren”, es la ubicación de mesas al aire libre.

“Nosotros disminuimos las mesas de aquí adentro y están casi todas afuera”, detalló.

Crystal subrayó que las filas para alquilar bicicletas ya no se hacen dentro de la edificación, si no fuera y no se les permite ingresar sin mascarillas.

Otros que tampoco permiten el ingreso de visitantes sin el cubreboca son los empleados de “Jamilet Arte y Joyería”, quienes en inglés, francés, español o el idioma que hablen los turistas, se la solicitan o le ofrecen una gratis.

La Ciudad Colonial de Santo Domingo cuenta con edificios coloniales de gran atractivo turístico, como el Alcázar de Colón, el Museo de las Casas Reales, la Catedral Primada de América, las Ruinas de San Francisco y la Fortaleza Ozama.

