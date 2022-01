Mujer que golpeó vehículo de expareja:"Magistrado yo me siento arrepentida"

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

"Magistrado yo me siento arrepentida de haber destrozado a batazo el vehículo de mi expareja, me deje llevar de la irá", fueron las palabras pronunciadas por la imputada Tania Vargas Jiménez, previo a que el juez de Atención Permanente de Santo Domingo Este, rechazara dictar prisión preventiva en su contra.

El magistrado Bernardo Coplin García, impuso a la imputada el pago de una garantía económica de 30,000 pesos en efectivo, impedimento de salida y presentación periódica, así como una orden de protección y alojamiento de 500 metros de su expareja Freddy Antonio Jiménez Reyes, quien interpuso una denuncia en su contra.

El fiscal adjunto Ruddy Medina, en la audiencia había pedido al tribunal enviar a la cárcel de Najayo-Mujer, a la imputada por un periodo de tres meses, por considerar que la vida de su expareja corre peligro, ya que la encartada es reincidente, ya que en una ocasión se dictó orden de alejamiento porque lo había agredido.

La imputada entre llanto pidió perdón a la víctima, con quien procreó tres hijos, por haber destrozado a batazo el vehículo de su ex pareja y de agredir verbalmente, hecho ocurrido el 20 de enero pasado.

"Mire magistrado yo le pido perdón por lo ocurrido, esto no volverá a pasar, yo me siento arrepentida, me deje llevar de chismes, tenga misericordia de mí, tengo tres hijos y mi hija más grande es que se está encargando de cuidarlo", adujo entre llanto.

De su lado, Jiménez Reyes, tras ser preguntado por el juez Coplin García que le parecía el pedimento hecho por el fiscal de enviar a su ex pareja a prisión, respondió que no era conveniente, ya que quienes iban a sufrir la consecuencia eran sus hijos.

Manifestó que para evitar roces con la imputada, tomó la decisión de mudarse de Santo Domingo Este al Distrito Nacional. "Magistrado no la envíe a prisión, yo entiendo que con lo ocurrido ella tomará conciencia".

De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, anteriormente a este hecho, el 10 de 6 de junio de 2021, Jiménez Reyes había presentado una denuncia en contra de su ex pareja, alegando que había utilizado a un amigo de él para que lo vigilara y este informó que él tenía una pareja.

Agregó que el sábado 5 de junio cuando él estaba en su casa delante de los niños ella lo agredió físicamente y lo amenazó de que iba a comprar una pistola y lo iba desaparecer por lo que solicitaba una orden de protección.

Narró de inmediato la imputada lo agredió con un objeto punzante , un destornillador, provocando una herida en la mano derecha, en la espalda laceraciones múltiples, golpes brazos y en la cabeza con un palo.

Además relató en esa ocasión que la imputada tenía un caldero calentando con aceite y que lo había visto en la estufa, y que esta le había dicho que ese aceite estaba encendido, según ella era con la intención de "tirárselo arriba", al tiempo de amenazar con comprar la pistola para desaparecerlo.