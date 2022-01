La Policía identifica a los presuntos autores de la muerte del coronel Mateo

Javier Flores

Santo Domingo, RD

La Policía Nacional informó que fueron apresadas las dos personas señalados como los responsables de darle muerte al coronel del cuerpo del orden Elpidio Guzmán Pérez, cuyo cadáver fue hallado con heridas de bala en una estación de combustible en el kilómetro 20 de la autopista Duarte, próximo a la entrada de La Guáyiga.

Según el vocero de la institución, Diego Pesqueria, los arrestados fueron identificados como Toribio Rosario Recio, un taxista de 52 años de edad y Julio César Acevedo de la Cruz.

“Según ellos cuentan, en horas de la mañana él (Toribio) transitaba por el kilometro 20 autopista Duarte (con Julio César como pasajero), donde el hoy occiso le habría lanzado una pedrada, por lo que él se desmontó y lo persiguió generándose una riña entre ellos que culminó con la muerte del coronel”, cuenta Pesqueira al LISTÍN DIARIO.

Ambos detenidos fueron puestos a la disposición del Ministerio Público.

Estaba en licencia por depresión

El vocero policial informó que Mateo, como era conocido por sus familiares, estaba de licencia médica y a espera de que le salga su pensión de ley, debido a que sufría de depresión.

De acuerdo con las versiones que cuentan los parientes, Mateo salió de su casa con vestimenta de correr alrededor de las 2:00 AM, un par de zapatos disparejos (de pares diferentes) y sin ni siquiera su arma de reglamento, la cual no tenia porque estaba de licencia de sus funciones, en palabras de una de sus cuñadas, el oficial salió de su hogar pareciendo “un loco”, por lo que no era una víctima palpable de un atraco.

Pesqueria afirmó que los beneficios de ley serán transferidos a sus familiares directos; según cuenta Blanca Iris, esposa de Mateo, la hija mayor del fenecido coronel también es miembro activa de la Policía Nacional.