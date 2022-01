Santa Arias admite que trataron de negociar con ella, pero dice que llegará hasta las últimas consecuencias

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Este jueves, Santa Arias, la mujer agredida por Alexis Villalona, el Día de Año Nuevo, en Baní, dijo que no está dispuesta a aceptar las reiteradas disculpas públicas de su agresor y que va a llegar hasta las últimas consecuencias.

“Voy a llegar hasta las últimas consecuencias y ya no tengo más nada que decir”, expresó la mujer a su salida de la sala de audiencias donde se le conocía medida de coerción a Villalona.

Afirmó que alguién trató de hacer negociaciones con ella, sin embargo, no directamente su agresor.

“Sí, pero eso no fue directamente, fue de otra persona”, dijo a los medios de comunicación dentro de la sala, a la vez que aseguraba que no estaba dispuesta a acceder a esas negociaciones.

Arias pidió justicia a las autoridades y que su caso no quede impune ante los ojos del país.

“Pido justicia. Esa noche fue a mí, pero mañana puede ser a otra persona y el no tuvo misericordia de que yo era mujer, se enfrentó a mí. No fue tanto la galleta que él me dio y la agresión que el ejerció sobre mí, sino sobarme un arma…”, manifestó la víctima.

Villalona fue capturado por la Unidad Rápida de la Policía Nacional el pasado viernes 14 de enero, en un hotel ubicado al norte de esa demarcación.

Un día después de captura, el Ministerio Público presentó ante la secretaría del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Peravia la solicitud de medida de coerción el hombre, para quien pidieron un año de prisión preventiva por los golpes propinados a la mujer.

El abogado de Villalona, Jorge de los Santos, indicó que la audiencia donde se le conocerá medida de coerción a su defendido no tiene fecha.