Maestros van a escuelas con pocos alumnos

Yasmel Corporán

Santo Domingo, RD

Luego de haberse acogido durante una semana al llamado de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), dónde se le solicitó a los miembros del gremio magisterial no acudir a las aulas debido a la ola de contagios por coronavirus, los maestros retornaron este miércoles a los planteles escolares para continuar su labor de forma presencial.

El regreso se produce luego de que el Comité Ejecutivo de la ADP y el Ministerio de Educación (Minerd) acordaran el pasado martes poner fin a la ausencia de los docentes en los planteles educativos.

Centros de enseñanza como el Liceo Unión Panamericana, la Escuela República de Haití y el Liceo Excelencia República de Colombia reportaron desde tempranas horas del día una alta asistencia de profesores. Sin embargo, no todos pudieron iniciar su trabajo con normalidad ya que algunos educadores están contagiados de Covid-19.

“Es cierto que se llegó a un acuerdo, pero la realidad es que la pandemia continúa”, expresó Paula Paula, coordinadora docente del Liceo Excelencia República de Colombia.

Manifestó que este plantel escolar registró 11 maestros positivos al virus, por lo que, además de coordinar el regreso a clases, tienen el reto de cubrir a los compañeros que no podrán reintegrarse.

En las escuelas República de Honduras y Salomé Ureña también reportaron casos positivos de maestros, así como también de algunos estudiantes y miembros del personal administrativo.

Para controlar el reingreso a los planteles, los directores han optado por sugerir una prueba PCR a cada maestro, a fin de descartar cualquier contagio.

Estudiantes no asisten Las escuelas que no se acogieron al llamado de la ADP e iniciaron de manera regular el pasado 11 de enero, no mostraron descenso en la asistencia. Sin embargo, en los centros donde los docentes sí lo hicieron y retornaron a las aulas este miércoles, los estudiantes en su mayoría no asistieron.

Algunos educadores argumentaron que muchos alumnos se han mantenido en sus casas como medida de protección de los padres, ya que han presentado en los últimos días síntomas virales. Otros alegaron que la abstención podría deberse a la premura con la que se comunicó la decisión tomada por la ADP. No obstante, consideraron que la situación podría remediarse a partir del próximo martes 25 de enero.

También la asistencia de alumnos en las escuelas públicas de Santiago fue tímida ayer. Aunque los profesores acudieron a los centros, los padres decidieron no enviar a sus hijos a los centros, debido a la confusión imperante.

SEPA MÁS

El protocolo

Durante un recorrido se constató que las escuelas y liceos de la capital se encuentran acondicionadas con todos los requerimientos sanitarios impuestos por las autoridades de salud. para evitar que el alumnado se contagie de coronavirus.

Ambientación

Además de la ambientación con mensajes alusivos al protocolo, la solicitud de la tarjeta de vacunación y el uso obligatorio de la mascarilla, las escuelas cuentan con dispensadores de gel y lavamanos móviles, y el distanciamiento es seguido con rigurosidad.