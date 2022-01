Jesús Núñez dice no conoce a los cañeros que han sido pensionados por Luis Abinader

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Jesús Núñez, quien ha fungido como presidente y vocero de la Unión Nacional de Trabajadores Cañeros, denunció que no conoce a ninguno de los cañeros que han sido pensionados durante el gobierno de Luis Abinader.

Al encabezar otra protesta de los cañeros frente al Palacio Nacional, en reclamo de “pensiones dignas”, Núñez explicó que estas personas habrían sido elegidas para recibir el beneficio por ser miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Están otorgando pensiones, pero nosotros no sabemos quién es que la está cobrando y la Seguridad Social no se puede prestar para eso, si son cañeros nosotros no lo conocemos”, expresó Núñez.

Los cañeros protestaron desde la plaza patriótica Juan Bosch, frente al Palacio Nacional y Núñez aprovechó la ocasión para denunciar que en ocasiones anteriores habían intentado llegar hacia ese lugar pero lograban conseguirlo debido a una supuesta “represión” por los coroneles de apellidos Severino y Vidal.

Una de las personas que lleva casi 30 años a la espera de una pensión es la señora Anaelia Cabrera de unos 85 de edad.

Cabrera, quien fue desplazada desde Sabana Grande de Boya en la provincia Monte Plata, contó a los reporteros que espera su pensión tras realizar trabajos de corte de caña. En una cocina por más de tres décadas y hace mucho ya no puede trabajar por una operación en la rodilla derecha.

La señora mayor dice que se sostiene de la “pequeña ayuda” que le dan sus hijos y una “venta de trapitos” para sostenerse.

A inicios de mes, Abinader anunció que aumentaría a 10 mil pesos mensuales la pensión mínima que paga el Estado y que 484 cañeros iban a ser pensionados.