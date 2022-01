Entre la virtualidad y la presencialidad, así marcha la docencia en el Gran Santo Domingo

Yasmel Corporán

Santo Domingo, RD

Las clases virtuales se han convertido nuevamente en la modalidad predominante para impartir docencia en los centros educativos de la capital. Si bien, la abstención de los estudiantes va decreciendo conforme avanzan los días, el alumnado que recibe el pan de la enseñanza desde casa es mayoría.

La Escuela República de Haití solo se encuentra impartiendo docencia presencial en los tres primeros grados de primaria. El resto de los estudiantes toman clases a distancia.

En los pasillos del plantel educativo se puede observar el contraste de escenarios entre las aulas que se encuentran ocupadas por alumnos y maestros y las que exhiben al docente frente a su computador, desempeñando su labor a través de la pantalla.

"Nosotros nos hemos acogido al llamado de la ADP, sin embargo si el niño o la niña viene al centro, estamos en el deber de recibirlos y darles clase", manifestó Dulce Delgado, directora del centro educativo, quien sostuvo además que los protocolos sanitarios están siendo aplicados de manera rigurosa para preservar la salud de cada estudiante que decidan acudir al plantel y evitar contagios por coronavirus.. .

No obstante, las maestras reconocen que esa tarea es más difícil cuando se trata de los más pequeños. "Todos los días les explicamos la importancia de usar la mascarilla, de lavarse las manos y de mantener el distanciamiento, pero no es suficiente porque por la edad que tienen no comprenden el virus, así que hay que estar al pendiente de su cuidado permanentemente", precisó Fior Daliza Acevedo una de las docentes.

Por otro lado, el Centro Educativo Juan Pablo Duarte y el Colegio María Inmaculada se mantienen entre la virtualidad y la presencialidad, dividiendo desde el primer día a sus estudiantes en dos grupos, para controlar el aforo en las aulas y facilitar las medidas protocolares.

Kenia Guzmán y Óscar Giraldo, estudiantes del Centro Educativo Juan Pablo Duarte, aseguraron que prefieren recibir docencia presencialmente, ya que según argumentaron, el proceso de socialización es más efectivo entre alumnos y maestros y se reducen considerablemente las distracciones o los factores que puedan dificultar que el estudiante se conecte a una plataforma para recibir las clases, entre ellos está la falta de luz eléctrica, de aparatos electrónicos e internet.

Ambos adolescentes señalaron sentirse "seguros y protegidos" por el personal docente y administrativo de la escuela. Asimismo, explicaron a periodistas de Listín Diario que los días que asisten de forma presencial les solicitan la tarjeta de vacunación en la entrada, lavan sus manos con alcohol y mantienen el distanciamiento en las aulas.

La disposición del Ministerio de Educación (Minerd) y el Gabinete de Salud de dar inicio al segundo cuatrimestre del año escolar 2021-2022 bajo la modalidad presencial el pasado martes 11 de enero, despertó un sinnúmero de cuestionamientos por parte de algunos sectores de la sociedad civil, pero en especial el sindicato que representa a los maestros del país.

La disyuntiva surgió debido a que no están de acuerdo con la reapertura de las clases a causa del alto número de contagios por coronavirus que azota a la población.

La mayoría de los docentes de los centros educativos del país se han acogido al llamado de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y no han retornado a las aulas.

Este gremio magisterial realizó el pasado lunes una solicitud al cuerpo de maestros de ese sindicato a impartir clases virtuales hasta el día 31 de enero. Todo esto producto de la creciente ola de contagios por coronavirus que azota a la población dominicana.

Llamado al diálogo

Luego de una semana del reinicio de las clases, el Ministerio de Educación y la ADP sostendrán un encuentro en la tarde de este martes. La finalidad del diálogo entre ambas partes será "proponer medidas adecuadas para preservar la salud de la familia". Se espera que tras la reunión, las entidades lleguen a un consenso sobre el futuro de las docencia en el país.