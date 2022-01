Asistencia a escuelas sigue baja

LOURDES APONTE / RICARDO SANTANA / BENNY RODRÍGUEZ

Santo Domingo, RD

Las escuelas y liceos del Gran Santo Domingo mantuvieron ayer una ba­ja asistencia presencial de estudiantes al iniciar la se­gunda semana de vuelta a clases convocada por el Ministerio de Educación.

Mientras en Barahona el llamado a clases ha resul­tado nulo debido a la au­sencia de estudiantes. En Santiago, en cambio, pa­dres que llevaron sus hijos a las escuelas protestaron por la negativa de profeso­res de asumir la docencia por temor al contagio del Covid-19.

En la capital, en la escuela República de Honduras, la maestra Dominicana Mer­cado, quien es docente en la materia de informática y dinamizadora de Tics, narró que en este centro educativo se dividieron los grupos de clases para mayor salubridad, ya que varios maestros presentan síntomas de Covid-19 e in­fluenza.

Mientras que en el Liceo Unión Panamericana todo continúa en su ambiente habitual, impartiendo do­cencia en su formato gené­rico.

“Sigue siendo mínima la asistencia física, tenemos un grupo de maestros que viene de forma presencial, hoy contamos con 13 estu­diantes presentes, los de­más de forma virtual, espe­remos que todo pronto se normalice”, dijo la directora Raisa Pineda.

Sin embargo, Pineda agre­gó que la virtualidad pre­senta inconvenientes para muchos de los estudiantes.

Tal ha sido el caso de la es­tudiante Emely Martínez, quien está repitiendo el se­gundo bachillerato, porque durante la pandemia no te­nía los aparatos tecnológi­cos correspondientes pa­ra conectarse a sus clases y, aunque el liceo hizo los es­fuerzos de lugar, no llegó a completar su proceso. “Me gusta estar de forma pre­sencial, yo repetí el curso porque no tuve cómo ha­cer las clases, prefiero estar aquí”, comentó Emely Mar­tínez.

Una de las maestras pre­sentes reveló que aún se encuentran a la espera de recibir las tablets y compu­tadoras ofrecidas por el Mi­nisterio de Educación.

En la escuela San Martín de Porres, en el sector Gua­chapita, Adriana Holguín quien funge como coordi­nadora administrativa de la institución, dijo que “nues­tra docencia se está impar­tiendo desde la virtuali­dad, se va acompañando y haciendo monitoreo de los procesos”.

En este plantel de forma periódica padres y niños re­sidentes en la zona llevan sus cuadernos a los maes­tros designados, para luego ser corregidos por el encar­gado de cada alumno.

Por otro lado en el colegio Virgen del Carmen, por motivos de mantenimien­to en las instalaciones, su estudiantado presenta au­sencia, pero sí se encuen­tra tomando clases desde la presencialidad.

En Santiago

Padres de alumnos reac­cionaron indignados lue­go que sus hijos fueron de­vueltos de las escuelas ayer por maestros que reciben órdenes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Muchos padres, madres y amigos de las escuelas, dije­ron que pensaban que ayer el gremio magisterial per­mitiría el reinicio de la do­cencia, pero que no fue así.

Algunos al llevar sus hijos a los planteles escolares y ser devueltos a sus casas, mo­lestos vociferaron a los edu­cadores: “vagos, abusado­res, el Gobierno tiene que rebajar los días que han de­jado de trabajar, somos no­sotros que les pagamos a ustedes, partidas de indo­lentes”.

“Yo fui a llevar mi niña de ocho años a la escuela expe­rimental que funciona en la calle 16 de Agosto, esquina Sánchez, pero me dijeron que me avisan cuando las clases se reinicien”, se que­jó Rosa Elena Batista, quien labora en una banca de lo­terías cerca del centro.

“Eso está mal, creo que por intereses, no sé de que índo­le, la ADP no puede sacrifi­car a tantos niños y adoles­centes”, se quejó Anyelina Gómez, luego de que sus dos hijos de 9 y 11 años fue­ron devueltos junto a otros de la escuela Genaro Pérez, de la avenida Francia, en el sector Ensueño, de Santia­go.

Mientras que en San Jo­sé de Ocoa, el director Re­gional de Educación con asiento en Azua, Jorge de los Santos y la directora del Distrito Educativo 0303 de esta provincia, Sandra En­carnación, pidieron a las fa­milias enviar a sus hijos a las escuelas.

Consideran que la escue­la es el lugar más seguro y donde se mantiene el proto­colo de bioseguridad contra el Covid-19.

BARAHONA

No asisten.

Dos perros, un gallo, personal de limpieza y seguridad fue el pano­rama que a las 7:30 de la mañana de ayer ha­bía en el Liceo en Artes Maestro Ramón Ovie­do, del sector Palmari­to, ubicado al noroeste de Barahona.Ese panorama “retrató” la ausencia de personal docente en las escue­las de esta comunidad que, por segunda sema­na, no van presencial a las aulas y tampoco co­mienzan las clases co­mo dispuso el Ministe­rio de Educación el pa­sado siete de enero.Tampoco, pudo obser­varse estudiantes en los centros educativos.