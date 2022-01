Terminó la zaga del "Abusador de Baní"

José Dicén

Baní, Peravia, RD

Durante dos semanas. Alexis Villalona evadió la justicia dominicana. La Policía Nacional lo buscaba por repetidamente agredir, físicamente, en plena calle de esta ciudad, a una joven mujer, justo el primer día de este año.

Finalmente, fue apresado ayer, mientras intentaba, infructuosamente, esconderse en la vivienda de una sobrina, ubicada en la zona norte de Baní, según una información ofrecida por el Ministerio Público.

“Yo no soy un delincuente; soy un hombre serio”, decía Villalona, mientras era esposado dentro de un pequeño cuarto, con los oficiales preparando su traslado.

Cronología de hechos

El incidente, que ocurrió durante la madrugada del 1 de enero en la intersección de las calles Santomé y 27 de Febrero, en el entorno céntrico de esta ciudad, fue captado por cámaras de seguridad, un video que se filtró en las redes sociales e indignó a muchos ciudadanos.

En el audiovisual se aprecia cómo Villalona abofeteó varias veces a Santa Arias, quien quedó tendida en el pavimento.

Esa agresión se desencadenó por un accidente de tránsito entre ambos, en el que la moto tipo pasola que manejaba Arias y la yipeta en la que se trasladaba el denominado “Abusador de Baní”, junto a otra persona no identificada, chocaron de frente.

Ese día, la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía anunció que estaban tras la pista del agresor. Sin embargo, 24 horas pasaron y Villalona seguía prófugo, a pesar de varios operativos que habían montado las autoridades.

Aquel domingo fueron allanadas las viviendas de Alexis y la de su madre, acciones que no dieron resultados para dar con el paradero del hombre. Los agentes confiscaron varios cuchillos “tipo Rambo” y una manopla, según reportes locales.

Arias, la víctima, quien fue trasladada al hospital Nuestra Señora de Regla para ser atendida luego de ser golpeada, interpuso una denuncia formal ante la Unidad de Atención a las Víctimas de Violencia de Género.

El caso siguió la mañana siguiente, cuando reporteros locales entrevistaron a la hermana de Villalona, que lo describió como una persona depresiva, revelando que fue intervenido de la columna vertebral en dos ocasiones.

“Mi hermano es una persona operada dos veces, es una persona depresiva, así que vamos a bajarle tres rayas, para no subirle a cuatro”, dijo la mujer.

De igual modo fue contactada la madre de Alexis, doña Porfiria, en esta ocasión por el programa Show del Mediodía. La señora aprovechó la oportunidad para pedirle a su hijo que se entregue a la justicia, insistiendo que ni ella ni su familia son personas de problemas.

También, ese 4 de enero el fiscal titular de la provincia Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, adelantó que Villalona podria ser sentenciado a de entre uno a cinco años de cárcel, en primer término, por quebrantar la ley de Violencia de Género y Protección de la Familia y de la Mujer.

El primer viernes de 2022 contó con una nueva arista en el caso, ya que el abogado de Alexis, Jorge de los Santos, aseguró que su cliente estaba dispuesto a entregarse, pero bajo la condición de que no sea enviado a la cárcel preventiva de Baní, donde, alegaba, tiene una enemistad con un privado de libertad en ese recinto.

“Nos habíamos acercado a la máxima autoridad del Ministerio Público, Ángel Tejeda, y habíamos puesto una serie de condiciones, y es la condición de que no quería, por una pequeña enemistad que él tiene en esta preventiva. ¨El procurador fiscal había planteado la posibilidad que no había ningún inconveniente y que se estaba en disposición de buscar una fórmula”, expresó de los Santos.

No obstante, Villalona no se entregó a la justicia, provocando que su familia, nuevamente, le implorara que lo hiciera, para así terminar la angustia que les rodeaba, asegurando que él es “un hombre bueno que cometió un error, como lo pudiera cometer cualquiera, pero no para condenarlo de la forma en que lo han hecho en las diferentes redes sociales”.

Finalmente, ayer fue apresado mientras intentaba esconderse en la vivienda de una sobrina, en la zona norte de Baní.

DIRECTOR PN

Habla Then Al hablar para los medios ayer, el general Eduardo Alberto Then, quien se presentó junto al fiscal titular de Baní, Ángel Darío Fabal, dijo que acudió hasta esta ciudad para presentarle al país, y a la provincia Peravia, el orden cumplido.

“Nosotros ,como Policía, nos vamos a circunscribir siempre a perseguir, a apresar y a entregar a la justicia a cualquier ciudadano irrespetuoso de las leyes”, aseguró.

Dijo que como funcionario público no podía informar a priori, que la institución sigue trabajando para proteger a los niños, a los envejecientes, a las damas y al público general.