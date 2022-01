Estado transferiría todos los bienes de Punta Catalina, incluyendo dinero en pesos y dólares

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

El contrato para el Fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), recién aprobado por la Cámara de Diputados específica en la cláusula quinta los bienes y derechos que deberá entregar el Estado Dominicano y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) a la persona física o jurídica que contrate la fiduciaria para que esté a cargo del fideicomiso de la planta.

Asimismo, la cláusula tercera indica que en la constitución del fideicomiso, el Estado, en un acto y dando cumplimiento al decreto 538-21, “constituye un fideicomiso público e irrevocable, de administración, inversión fuente de pago y oferta pública denominado Fideicomiso CTPC, para lo que conjuntamente con la CDEEE transfieren y afectan los bienes y derechos que se describen en la clausulan quinta para el cumplimiento del objeto y de los fines que más adelante se expresarán”.

Estos bienes y derechos que transfiere el Estado y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, se constituirán en “Patrimonio Fideicomitido”.

El Estado trasferirá un millón de dólares, la CDEEE, Y 100 millones de pesos dominicanos.

Asimismo, se transferirán las facilidades y equipos que componen Punta Catalina incluyendo dos unidades de generación eléctrica con una capacidad neta garantizada de 337.39 MW cada una cada una, un muelle carbonero con una capacidad máxima de ochenta mil (80,000) toneladas, sistemas de descarga y almacenamiento de carbón completamente cerrados, depósito de cenizas, almacén central para repuestos, planta de producción de agua, planta de tratamiento de aguas residuales y subestaciones eléctricas de trescientos cuarenta y cinco kilovoltios (345 kV) y de ciento treinta y ocho kilovoltios (138 kV). Todo esto con un costo de 2,340,537,571.18 dólares.

Además de esto todos los vehículos “carros, camionetas, camiones, autobuses, grúas, tractores, volquetas, entre otros”, propiedad de la CDEEE y asignados a la Central Termoeléctrica, cuyo valor total de adquisición consolidado asciende a la suma RD$166,416,258.70.

Serán transferidos los inmuebles de la termoeléctrica, que poseen un valor ascendente a 6,991,924.09 de dólares, “conforme lo establecido en el Contrato de Compraventa de Inmuebles y Cancelación de Enfiteusis por Consolidación de Derechos Reales No. 076/2020 de fecha (9) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020)”.

También cuatro inmuebles ubicados en Baní, provincia Peravia. El primero identificado bajo la designación catastral No. 306187768449, con una superficie de 11,035.38 Mts2, el Segundo bajo la designación catastral No. 306188600792, con una extensión superficial de 131,810.57 Mts2, el tercero identificado bajo la designación catastral No. 306188732078, con una extensión superficial de 203,803.24 Mts2 y el último identificado bajo la designación catastral No. 306196139712 con extensión superficial de 1,017,635.66 Mts2.

Todos los derechos conferidos al Estado dominicano, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), por la Ley No. 394-14, incluyendo la autorización para la incursión y participación en la actividad empresarial de generación de electricidad, lo cual a su vez incluye la concesión definitiva para construir y operar obras eléctricas de generación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).