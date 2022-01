Gabinete de Salud se reúne con sociedades médicas y anunciarán medidas por ausentismo laboral

Javier Flores

Santo Domingo, RD.

Las autoridades sanitarias tienen listo un protocolo para combatir el ausentismo laboral que se ha producido por la quinta ola de contagios por coronavirus (Covid-19) que enfrenta el país, causada por la llegada y expansión de la variante ómicron.

La información fue dada por la vicepresidenta Raquel Peña en su llegada al Palacio Nacional pasado este mediodía.

"Vamos a dar unas declaraciones después de esta reunión, ya el ministro (de Salud Pública, Daniel Rivera) tiene listo una resolución que compartiremos y entonces luego se las daremos a todos ustedes", manifestó la coordinadora del Gabinete de Salud Pública del Poder Ejecutivo.

Reunión la encabeza Abinader

Desde las 12:30 de la tarde, el presidente Luis Abinader encabeza una reunión del Gabinete de Salud con el Colegio Médico Dominicano y el resto de las sociedades médicas para monitorear el avance de esta quinta ola y donde se socializará el protocolo del ausentismo laboral, antes de darse a conocer.

"La reunión será sobre todo para llevar tranquilidad al pueblo dominicano, de que estamos preparados, de que tenemos los medicamentos necesarios, de que la ocupación hospitalaria se mantiene todavía en unos niveles y no va a subir todavía porque el comportamiento de esa variante, es un comportamiento en el cual no lleva a un internamiento, salvo que no se esté vacunado", expresó Peña quien recalcó con el llamado a la población a que adquiera una tercera dosis contra el coronavirus.

La reunión se desarrolla a puertas cerradas en el Salón Verde del Palacio Nacional.