"Nuevo" Código Penal enfrenta a los diputados por el procedimiento de aprobación

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Ante el pedido del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de no leer el “nuevo” proyecto de ley del Código Penal, varios legisladores solicitaron cumplir con lo que establece el reglamento interno y evitar posibles recursos ante el Tribunal Constitucional (TC).

Más allá de que el procedimiento, sometido en una primera oportunidad por Pacheco, no contó con los votos necesarios, los diputados mostraron su malestar por el pedido.

Luego de no contar con los votos suficientes y crear un ambiente de inconformidad entre los legisladores de la Cámara Baja, Pacheco en “actitud democrática” otorgó la palabra a varios diputados que expresaran su parecer sobre la solicitud.

El primero en tomar la palabra fue el diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, quien expresó que, en caso de aprobar el Código Penal bajo la maniobra legislativa propuesta por Pacheco, sería anulado por el TC, porque “el procedimiento es inconstitucional”.

Según Crespo, hay un antecedente de cuando se aprobó un Código Penal en el pasado que se utilizó una maniobra similar donde se evitó su lectura y luego fue declarado inconstitucional por el TC.

Por otro lado, dijo que “no ve voluntad política” en el partido de gobierno para aprobar el Código Penal.

El siguiente en tomar la palabra fue Pedro Botello, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), quien opinó similar a su colega y exigió leer la nueva iniciativa del Código Penal.

Botello afirmó que Pacheco puede pedir que un proyecto se libere de lectura, pero que si antes de la votación un solo diputado pide leer el proyecto, entonces se debe proceder con la lectura.

“No es posible que se quiera vincular una iniciativa con un número diferente y yo no he podido leer la nueva iniciativa, yo no he visto el proyecto, yo no he tenido la posibilidad de leer el proyecto. Permítaselo, porque en ninguna parte del mundo puede ocurrir lo que en este momento está ocurriendo en la Cámara de Diputados”, manifestó Botello.

El siguiente en tomar la palabra fue Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien pidió calma, y corrigió a Pacheco por su forma de pedir la liberación de lectura.

Según Cedeño, Pacheco “tuvo un desliz” y no explicó bien el procedimiento y sus detalles antes de pedir la liberación de la lectura, al tratarse supuestamente del mismo proyecto aprobado por el Senado, solo que con algunos cambios, y eso derivó al caos en la Cámara.

“El presidente presentó un desliz, y yo dije ‘el diablo, se va a revolotear Botello’, comentó con humor el diputado.

No obstante, a diferencia de los diputados que lo antecedieron, Cedeño pidió dejar una hipotética lectura del proyecto para después de los debates.

Acto siguiente, el vocero del PRM, Julito Fulcar, solicitó un “cuarto intermedio” para “consensuar” cómo se procederá con el Código Penal.

Ese tiempo para consensuar, que se supone era originalmente de 15 minutos, se extendió por más de media hora y pasadas las 3:16 de la tarde no se habían retomado los trabajos. Cerca de los 3:40 de la tarde los trabajos se retomaron y se decidió leer el proyecto completo, de unas 50 páginas.

Alfredo Pacheco anunció que los diputados volverían a sesionar mañana para poder debatir la pieza, en vista de que el día de hoy solo les daría para la lectura.

Los diputados trabajan a contrareloj, en vista de que la actual legislatura conclue el 12 de enero del presente año.