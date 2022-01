Madre de Alexis Villalona: “Que se entregue, van a hacer que me dé un infarto”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

Doña Porfiria, madre de Alexis Villalona, el hombre que golpeó a una mujer en la vía pública en Baní y que desde entonces se encuentra prófugo, le pidió a su hijo entregarse a las autoridades.

“Yo no he dormido más nunca desde que pasó eso. Esta es la hora que no he desayunado todavía (a la 1:40 de la tarde)… Yo le pido a él que si nos está escuchando, por amor a Dios… señor tócalo donde quiera que esté, tócalo señor porque yo no sé dónde está, Dios sí sabe dónde está, Dios lo va a tocar”, dijo la señora esta tarde en el programa Show del Mediodía, que transmitió en vivo desde su residencia en la provincia Peravia.

La señora, de 79 años, insistió en que ella y su familia no son personas de problemas y pidió a la justicia que haga su trabajo.

Alexis Villalona golpeó en la vía pública a una mujer, llamada Santa Arias, agresión que quedó captada en un vídeo hecho público en redes sociales. La mujer quedó tendida en el pavimento y el hombre emprendió la huida la madrugada del 1 de enero. Desde entonces se encuentra prófugo de las autoridades.

“Aquí me allanaron la casa y yo les dije que busquen, no soy mujer de problema. Por qué las redes sociales nos han tratado así. Está mal hecho, claro que sí, donde quiera que esté que se entregue, van a hacer que me dé un infarto”, dijo doña Porfiria.

La señora indicó que desde el 31 de diciembre no ha vuelto a ver a su hijo. Señaló que ese día su hijo fue a darle dinero para que comprara las pastillas por sus condiciones de salud. “No sé dónde está. Que se entregue por amor a Dios para salir de esto. Estoy avergonzada, tengo un bochorno que no salgo a la calle”, dijo la señora.

La mujer explicó que todos los meses, los días 31, Alexis Villalona va llevarle el dinero para que compre sus medicamentos.

“Tenemos que ser justos y hablar la verdad. Que no pongan de más, lo que no es”, pidió la señora a quienes hacen comentarios en redes sociales.