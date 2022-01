Pastor Ezequiel Molina: "No podemos votar por demonios que van al Congreso"

Yadimir Crespo

Santo Domingo, RD

“No podemos votar por demonios que vayan al congreso a llevar leyes que promuevan el aborto y la homosexualidad”, las palabras son del pastor Ezequiel Molina hijo durante La Batalla de la Fe.

El ministerio evangélico que lleva ese mismo nombre reconoció durante el evento a un grupo de legisladores defensores de la vida en el Congreso Nacional.

“Queremos reconocer a un grupo de congresistas que han puesto en alto la bandera por la vida”, dijo el pastor Ezequiel Molina hijo antes de orar por cada uno de ellos.

Los homenajeados fueron los diputados Nelsa Shoraya Suárez, por Santiago; Isabel de la Cruz, por Santo Domingo Este; Jesús Ogando, por el Distrito Nacional; Betty Gerónimo, por Santo Domingo Norte; el pastor Samuel Ramos por el diputado Elías Wessin Chávez y Eugenio Cedeño, quien presentó la iniciativa al ministerio y es diputado por La Romana.

Molina señaló que estos congresistas han estado dando la cara por la vida y por los valores cristianos en el Congreso de la República, “especialmente en la Cámara de Diputados y ustedes tienen que conocer sus nombres porque se acabó el tiempo de que los evangélicos voten a la cieguita”.

De su lado, Eugenio Cedeño manifestó que “hay un grupo de diputados y senadores que están arruinando su imagen” apoyando a otras causas y reconoció que el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, respeta el derecho a disentir.

El legislador invitó a los cristianos a levantar su voz y no quedarse callados para defender en los valores que creen.

Clamor

El pastor Ezequiel Molina pidió que estos representantes sean instrumentos de Dios en el Congreso. Al inicio del evento, el pastor Feliciano Lacen, pidió durante otra oración para que los legisladores decidan el 4 de enero, cuando se espera sea conocido el Código Penal, sea para la mejoría del país.

Testimonio

“Por un milagro de Dios estoy aquí hoy, porque fui ingresado por Covid-19 ayer”, dijo Cedeño.

El diputado por La Romana explicó que fue diagnosticado con la enfermedad a pesar de que la prueba había sido negativa. Los médicos detectaron una infección pulmonar que provocaron el ingreso.

Cedeño presentó una reacción alérgica a unos medicamentos a los que no resistió, “pero en la mañana me hicieron pruebas y me dijeron: ´usted está sano, se puede ir de aquí´”.