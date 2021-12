En Santiago no quieren cuarta dosis

Ricardo Santana

Santiago, RD

Mientras los casos relacionados a afecciones gripales y respiratorias, siguen aumentando en Santiago, personas consultadas por este diario, dijeron ayer que no se aplicarán la cuarta dosis en contra del Covid-19 que busca proteger a la población de las variante Ómicron.

La mayoría de los ciudadanos consultados dicenque tienen la segunda inoculación, pero que temen a la tercera y que menos se aplicarían la cuarta.

Sustentan su tesis, alegando que la segunda le provocó reacciones fuertes y que por eso no se aplicarán la tercera y menos la cuarta.

“Que me voten del trabajo, que no me dejen entrar a los bancos y a otros lugares, pero más de dos vacunas no me aplico”, reaccionó Leonardo Pineda, un empleado de una institución privadade esta ciudad.

En tanto, Jorge González explicó que ya se ha aplicado las tres, pero que no piensa inmunizarse contra el virus por cuarta vez.

En ese contexto, manifestó que la primera dosis, fue normal, la segunda le hizo reacciones ligeras, pero que la tercera provocó derivaciones de salud fuertes.

“Sufrí vómitos dolores corporales, de cabeza, acidez, alergia, decaimiento, neuropatía y otras reacciones que me asustaron mucho, lo siento, pero la cuarta no me pongo”, enfatizó.

Gripe crea confusión

Las afecciones gripales y respiratorias, se han incrementado de manera alarmante en Santiago y otras zonas del Cibao, aumentando los internamientos. ltas en clínicas y hospitales locales.