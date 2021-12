Aerolíneas programaron 71 vuelos por Las Américas para este lunes

Rafael Castro

Santo Domingo, RD.

Las líneas aéreas programaron para este lunes, por el aeropuerto Internacional de Las Américas, unas 71 operaciones de vuelos, hacia diferentes destinos, incluyendo 25 de ellas hacia ciudades de Estados Unidos, en medio de la crisis provocada en el transporte aéreo por la variante ómicron del Covid-19.

A pesar de que en Estados Unidos y otras naciones se han cancelado cientos de vuelos por la falta de personal a bordo de las aerolíneas en la terminal de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, no se habían registrado cancelaciones de vuelos.

El flujo de pasajeros especialmente dominicanos radicados en Estados Unidos, continua arribaron al país, a pesar las fiestas de fin de año junto a sus familiares.

Con relación a los vuelos el Departamento de Operación de Vuelos de Las Américas, comunicó la realización de 71 operaciones saliendo y llegando al país, desde diferentes destinos.

De esa cifra, 25 vuelos fueron programados hacia ciudades de Estados Unidos, como New York, New, Newark, New Jersey, Boston, Massachusetts, Miami, Florida, Orlando, Florida, Filadelfia Texas, y San Juan, Puerto Rico, Fort Lauderdale y otras ciudades.

Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom) explicó que este lunes no se registró ninguna cancelación de vuelos por las terminales manejadas por esa empresa concesionaria.

Tanto en Las Américas, como en otras terminales en las últimas 48 horas han sido canceladas unas 12 operaciones de vuelos como consecuencia de la falta de personal de tripulación de las aerolíneas afectadas por la variante del covid-19 ómicron.

Las autoridades aeroportuarias estiman que un promedio de 1,600 pasajeros resultaron afectados el pasado sábado con las cancelaciones de las operaciones de vuelos en el país.

De acuerdo con los detalles las aerolíneas han tenido que acudir a sus empleados de reservas para reemplazar a los que están en sus casas contagiados de la nueva variante del ómicron.

Este lunes los aviones procedentes de New York, New Jersey, Boston, Miami, Florida y San Juan, Puerto Rico llegaban abarrotados de pasajeros en su mayoría dominicanos radicados en Estados Unidos y turistas que vienen a vacacional a República Dominicana.