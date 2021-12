Arrestan a hombre que robó patrulla de policías en Villa González

Redacción Digital

Ayer domingo fue arrestado Arturo López Silverio, el hombre que tomó una patrulla policial y chocó con varios vehículos y personas la noche del pasado sábado en Villa González, Santiago.

“Me monté dos veces y me desmonté, y no vi policías en ningún momento y yo dije: ‘No pero esto me lo dieron como si fuera un juguete para que yo de una vuelta’”, afirmó López Silverio en un video difundido por distintas redes sociales.

El hombre, que aseguró estaba borracho y drogado, pidió disculpas por sus acciones, indicando que este no es su comportamiento habitual y reconociendo que estuvo mal.

Aunque agregó que “si ellos (los agentes) no hubiesen estado pidiendo, eso se evitaba”.

Durante el fin de semana circuló en las redes sociales un video en el que se ve cómo el individuo, en plena calle y ante la vista de varias personas, se monta en la camioneta y emprende la huída, impactando a varios vehículos, motores y personas en el trayecto.

Diego Pesqueira, director de Comunicaciones de la Policía Nacional, aseguró que se está realizando una investigación de doble vía en el caso, “porque hubo una negligencia por parte de los oficiales que estaban conduciendo el vehículo”. Sus declaraciones fueron hechas la mañana de este lunes durante una entrevista en el programa matutino Despierta con CDN, transmitido en el canal 37.

Pesqueira añadió que la Inspectoría del cuerpo del orden está apoderada del caso, porque quien conducía el vehículo no debió dejarlo solo.